Acordo soluciona problemas a ambas as nações

República do Chade pagará dívida a Angola com 75 mil cabeças de gado

Negócios improváveis em época de acontecimentos estranhos. Ao depararem-se com as consequências causadas pela queda drástica do preço do petróleo, a República do Chade e Angola “encontraram uma forma invulgar de honrar os seus compromissos financeiros”, noticiou a AfricaNews.

O Chade comprometeu-se a entregar 75.000 cabeças de gado a Angola ao longo de seis anos para pagar uma dívida de 100 milhões de dólares (aproximadamente 90 milhões de euros) contraída em 2017. Isto é equivalente a cerca de 1.166,57 euros por vaca.

Este acordo de permuta invulgar é uma situação vantajosa para ambos os países: Enquanto o Chade não tem dinheiro, Angola precisa de gado, que foi dizimado pela seca e pela fome.

De acordo com o director do Instituto de Serviços Veterinários, citado pelo AfricanNews o acordo prevê a entrega de 3.500 cabeças de gado por trimestre.

A República do Chade é um grande criador de gado, representando 30% das suas exportações com uma estimativa de 94 milhões de cabeças de gado.

