Seis civis foram mortos num ataque a Beni, no nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo), onde o exército instalou o seu estado-maior para lutar contra grupos armados, indicaram hoje fontes militares e testemunhas.

República Democrática do Congo. Ataque faz seis mortos. Grávida e Bebé de um ano entre vítimas

Um bebé e uma mulher grávida estão entre as vítimas do ataque, que decorreu na noite passada e foi atribuído ao grupo armado Forças Democráticas Aliadas (ADF), indicaram as autoridades.

Aconteceu no noroeste do país, onde o exército instalou o seu estado-maior para lutar contra grupos armados.





O grupo "atacou com catanas e balas. Registámos seis mortos, incluindo um bebé de um ano", declarou à agência France-Presse (AFP) o procurador militar, coronel Kumbu Ngoma.

Na sexta-feira à noite foram ouvidas detonações de armas pesadas em Beni, uma região com mais de 200 mil habitantes, segundo testemunhas.

O exército da RDCongo lançou no passado dia 30 de outubro uma operação contra o bastião das ADF e os 'capacetes azuis' presentes na região juntaram-se à operação no final de novembro.

Em retaliação, membros do grupo, considerado dos mais violentos do leste do país, mataram pelo menos 150 civis.

As autoridades congolesas afirmaram ter "neutralizado" quatro dos 10 principais comandantes das ADF e ter dominado algumas bases do grupo nas imediações de Beni.

As ADF são formadas por rebeldes muçulmanos ugandeses que se retiraram, em 1995, para o leste da RDCongo.

Lusa