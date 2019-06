Soldados venezuelanos chegaram a ser expulsos de hotel colombiano por falta de dinheiro

Representantes de Guaidó acusados de desviar verbas destinadas a ajudar militares dissidentes

Bruno Amaral DE CARVALHO

Há já vários meses que os militares venezuelanos dissidentes protestavam na Colômbia pela falta de condições com que foram recebidos apesar das promessas do líder opositor Juan Guaidó e do governo colombiano. Um artigo publicado na sexta-feira passada pelo jornal norte-americano Panam Post sobre a apropriação indevida, por parte da oposição venezuelana, da ajuda que estava destinada a pagar a estadia dos militares venezuelanos em solo colombiano, revelou que vários dirigentes próximos de Guaidó usaram esses fundos para uso pessoal.

O caso é ainda mais grave depois de se saber que, a 15 de maio, mais de meia centena de soldados desertores venezuelanos foram despejados do hotel onde se alojavam com as suas famílias por falta de pagamento.

Tinham chegado à fronteira da Colômbia depois da fracassada tentativa de introduzir ajuda humanitária na Venezuela. De acordo, com o Panam Post eram 1285 venezuelanos hospedados em sete hotéis da cidade fronteiriça de Cúcuta. O mesmo jornal indica que Juan Guaidó havia prometido que seriam tratados como heróis. “Estadia em hotéis, despesas pagas também para as suas famílias, medicamentos, comida, hospitais, o que necessitassem. [...] Teriam privilégios e seriam homenageados”, refere o artigo.

Solicitamos a jurisdicción competente investigación esclarecedora de graves cargos aquí formulados, determinar responsabilidades y exigir rendición de cuentas. No hay democratización posible bajo la opacidad de actos de corrupción. https://t.co/3P9y5G75lI — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 14 June 2019

Esta investigação, levada a cabo por um jornal, sediado em Miami, oposto a Nicolás Maduro, e que publicou recibos dos gastos pessoais dos dirigentes opositores, obrigou à intervenção do próprio presidente da Organização dos Estados Americanos (OEA). Luís Almagro solicitou a intervenção dos órgãos competentes para apurar a verdade e apontou que as “acusações graves” proferidas pelo Panam Post implicavam consequências. “Não há democratização possível debaixo da opacidade de atos de corrupção”, alertou.

Rossana Barrera, cunhada de Juan Guaidó, Sergio Vergara e Kevin Rojas seriam os três enviados de Juan Guaidó responsáveis pela apropriação indevida de fundos. “Os alarmes acenderam-se quando, segundo me disse um funcionário da inteligência colombiana, Barrera e Rojas começaram a levar uma vida que não correspondia ao que eles eram", afirmou Orlando Avendaño, autor da investigação.

Numa conferência de imprensa, na segunda-feira, de acordo com a AFP, o líder opositor venezuelano afirmou que os fundos que estavam destinados aos militares e que foram desviados por representantes seus correspondiam a donativos privados. “A ajuda aos militares fez-se através do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e do governo colombiano” mas “chegou-se a um nível de saturação [de desertores] e teve de se conseguir ajuda através de fundos privados para ajudar os restantes [soldados]”, assinalou o auto-proclamado presidente interino venezuelano. Esses donativos correspondiam a 90 mil dólares, explicou Guaidó, que afirmou no Twitter que “vai haver castigo para os culpados e absolvição para os inocentes”.

Ratificamos nuestra determinación de investigar a fondo el caso. Para nosotros cada centavo es sagrado, así que se investigará con la importancia del caso. Habrá castigo para los culpables y absolución para los inocentes. — Juan Guaidó (@jguaido) 17 June 2019

O líder opositor já tinha pedido, na sexta-feira, uma investigação por parte das autoridades colombianas e no sábado retirou todas as responsabilidades aos suspeitos.

Numa primeira reação à denúncia, na segunda-feira, em direto em todas as televisões e rádios do país, Nicolás Maduro qualificou-a de “terrível trama, putrefacta, de corrupção”. Para o presidente venezuelano, Guaidó “saiu bem mentiroso e corrupto” aos Estados Unidos.

#AsíLoDijo 🗣️| Presidente @NicolasMaduro: Mientras nosotros estamos trabajando, la oposición venezolana está en un festín de corrupción (...) una derecha golpista, vende patria y muy ladrona #AlimentaciónSoberana pic.twitter.com/CGUwdwA9vk — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 17 June 2019





