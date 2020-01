O diplomata João Vale de Almeida será o embaixador da União Europeia em Londres após o Brexit, revelou hoje o jornal Politico.

Representante da União Europeia no Reino Unido no pós-Brexit é português

João Vale de Almeida, com uma longa carreira na Europa, foi chefe de gabinete de Durão Barroso, quando este assumiu a presidência da Comissão Europeia. Mais recentemente, representou a União Europeia (EU) nos Estados Unidos, na capital em Washington (2010-2014), e terminou agora a missão como representante da União Europeia nas Nações Unidas.

No final de Novembro regressou a Bruxelas. Nessa altura publicou no Twitter uma foto tirada na praça onde se encontram os edifícios da União Europeia e do Conselho Europeu. "De regresso à velha Praça Schuman, BXL, quase nove depois. Adeus a Washington Circle, DC. e à Praça das Nações Unidas, NYC. Que praça a seguir?"

João Vale de Almeida tomará posse na representação da União Europeia em Londres no dia 1 de Fevereiro. De acordo com o Politico, a delegação da EU em Londres fecha no dia 31 de Janeiro, dia do Brexit, para reabrir no dia seguinte, no mesmo edifício na Smith Square, com um novo formato, inspirado na atual representação em Washington.

Mas será uma versão mais pequena. A nova embaixada irá empregar 26 pessoas, cerca de um terço da delegação europeia na capital norte-americana.

A embaixada emprega atualmente 17 pessoas, após os cortes sucessivos que foi recebendo ao longo dos três anos de indecisão sobre a data do Brexit.

Os diplomatas que tomam posse a 1 de Fevereiro terão como principal missão auxiliar o processo de transição no pós-Brexit. E, ainda, as negociações sobre as futuras relações entre o Reino Unido e a União Europeia.

Telma Miguel