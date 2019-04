A insegurança e a situação política estão a levar muitos a deixar o Brasil.

Reportagem. Brasileiros procuram Portugal para fugir a "momento tenebroso"

Miriam Guimarães, professora brasileira reformada, decidiu imigrar para Portugal e não esconde que o "momento muito tenebroso no Brasil" está a levar muitos compatriotas a fazer o mesmo, deixando o país. "A gente está vivendo um momento muito tenebroso no Brasil, em termos de política, em termos de segurança, em termos de saúde pública", afirmou em declarações à Lusa, em Lisboa, onde procura agora um trabalho que complemente a pensão que recebe do Brasil.

Miriam imigrou para Portugal, como diz, "impulsionada por motivos pessoais", como o divórcio e porque os filhos já são adultos. Mas foi a situação política e económica que o Brasil atravessa, após a eleição de Jair Bolsonaro (extrema-direita) para Presidente da República, que fez pesar na decisão. "Não tenho filhos pequenos e já sou aposentada, resolvi cuidar de mim, mas não posso tirar esse olhar do Brasil. É muito duro para mim", considerou.

Com 55 anos, Miriam chegou a Lisboa em dezembro de 2018, ao abrigo da nova Lei para os estrangeiros aposentados e aguarda agora pela marcação da chamada ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), ainda durante o mês de abril. "Aí eu entrego os documentos para o cartão de residência e fico procurando o que fazer".

Escolheu Portugal precisamente pela "história" dos "aposentados poderem vir para cá". Além disso, a filha, que mora fora do Brasil, tem ideia de fazer um mestrado numa universidade portuguesa.

A agora imigrante brasileira em Portugal trabalhou como professora de inglês e de português durante 28 anos, no Brasil. "A minha aposentadoria é transferida mensalmente para cá, mas eu preciso e quero uma complementação da minha renda (...) Achei coisas interessantes aqui", contou.

Miriam enquadra-se no novo perfil de imigrantes brasileiros em Portugal, os aposentados, que procuram mais qualidade de vida. "Eu sou brasileira e adoraria estar lá no meu canto, na minha terra, se eu tivesse segurança, atendimento hospitalar, onde os filhos e netos tivessem a educação correta. Mas todos esses direitos, que qualquer cidadão tem, não estão acontecendo no Brasil já tem algum tempo", sublinhou. O preço da habitação foi a dificuldade que encontrou em Portugal. "Lisboa está muito inflacionada, é tudo muito caro". Miriam Guimarães está a pagar por um quarto na zona das Laranjeiras, em Lisboa, 300 euros. De resto, conta, Portugal é "um país legal".

Já a realidade de Oney Pereira Mendonça, 48 anos, é bem diferente. Motorista de pesados de profissão, está a começar tudo de novo, pela segunda vez, em Portugal. A legalização e as equivalências profissionais para poder arranjar um emprego são as principais preocupações. Resolver uma situação económica difícil que já herdou do Brasil é o principal objetivo. Quando falou com a Lusa tinha chegado há duas semanas a Lisboa e estava na Casa do Brasil à procura "do encaminhamento" para obter as equivalências das certificações e carta de motorista. "Porém, para que eu esteja trabalhando com pesado aqui, tem várias coisas antes. Tenho que tirar toda a documentação, o Certificado de Habilitação de Motorista e assim sucessivamente. Eu tenho no Brasil, mas os de lá não atribuem aqui", explicou Oney, que deixou a restante família no Brasil.

"O Brasil encontra-se numa situação muito difícil politicamente", afirmou, justificando desta forma a partida para Portugal. "No Brasil os políticos querem apenas roubar. As pessoas não têm coragem de dizer, mas a realidade é essa. Então eles não atendem à população, eles pegam nas verbas que são disponibilizadas para os fins públicos e usam para si próprios", relata, reforçando o descontentamento com a "sujeira" que vê no Brasil.

Por enquanto vive num pequeno quarto em Negrais, Lisboa, e trabalha numa oficina. Conta que foi o patrão "que conseguiu esse sítio", a 100 metros do trabalho, onde também faz as refeições. "A burocracia é muito complicada", aponta como sendo a grande dificuldade sentida em Portugal.

Por agora, vai ficar, como muitos outros imigrantes, a adiar objetivos até conseguir os recursos financeiros para se legalizar. Até lá ganha 30 euros por dia na oficina. "Por enquanto, não é grande coisa. Mas estou me regrando [poupando] para poder pagar essas taxas", concluiu.



Kelly deixa sonho do "el dorado" e regressa ao Brasil "mais endividada"

Mas também há quem esteja a regressar ao Brasil. ou porque a experiência correu mal, ou por achar que o país oferece agora mais oportunidades. Kelly Silave chegou a Portugal em 2017, com uma filha, atraída pelo sonho do "el dorado" passado nas redes sociais e nos contos “de amigas", mas a realidade levou-a a regressar ao Brasil, o seu país, "mais endividada". O seu pedido de retorno voluntário foi um dos novos 219 recebidos pela Organização Internacional para as Migrações, desde janeiro deste ano até agora, dos quais 92% (201) são de cidadãos brasileiros, mantendo-se a tendência de crescimento verificada em 2018, explicou à Lusa Luis Carrasquinho, um dos responsáveis da organização em Lisboa.

Porém, Kelly desistiu de esperar pela ajuda da OIM e com o apoio de familiares conseguiu pagar a viagem dela e da filha Rafaela, agora com 12 anos, e regressou ao Brasil em março, confirmou à Lusa o responsável daquela organização.

Com apenas 12 anos, Rafaela levou a imagem de um país "com muitos velhos" e Kelly transportou as marcas do trabalho ilegal, por vezes sem salário, da exploração praticada pelos seus próprios compatriotas e por portugueses, que aproveitam as vulnerabilidades de pessoas como ela, de acordo com o que contou à Lusa. Kelly regressou ao Brasil "mais endividada", como admitiu na conversa ainda na casa que alugou em Portugal, localizada nos arredores da Costa da Caparica, longe de qualquer centralidade, reconhecendo que o recomeço não será fácil.Porém, volta novamente com a esperança numa vida melhor para Rafaela, que espera colocar na escola militar no Brasil. "Porque lá eu tinha uma vida diferente da que eu tenho aqui. Eu tinha um salão de manicure, só mexia com unha, tinha a minha casa e ainda tenho. Então se eu voltar vou continuar de onde vim", afirmou à Lusa.

Por cá, nestes quase dois anos, nem conseguiu matricular a filha numa escola portuguesa, por causa de um papel que lhe era exigido, passado pela junta de freguesia da área a comprovar a sua residência. Isto obrigava a ter duas testemunhas do local onde morava, coisa que Kelly não conseguiu. "Eu fui atrás dos vizinhos e eles não quiseram ser testemunhas", relatou. Por conta disso, Rafaela viveu quase dois anos em casa, numa rua onde quase só moram idosos, onde nunca via crianças, entre paredes manchadas de negro pela humidade, a limpar a casa e a estudar, e quando era preciso, saía à rua para ir ao supermercado mais próximo. Por isso, quando a Lusa lhe perguntou que imagem levava de Portugal, respondeu: "Eu penso que tem um pouco de velho aqui. Eu não vejo muita criança. Aqui, só tem idoso". Apesar disto, no ano passado, Rafaela ainda conseguiu ir fazer o exame à escola e passar do quarto para o quinto ano, com boas notas, conta a mãe.

A "má aventura” que mãe e filha viveram, começou em conversas com uma amiga de uma amiga de Kelly, que já vivia em Portugal, reforçadas pelas imagens e vivências que outros brasileiros colocam nas redes sociais. A Kelly foi dito que "em Portugal é que era bom, que aqui se ganhava 1.500 euros por mês, que aqui tinha segurança e boa escola para a Rafaela", ao mesmo tempo que prometia ajudá-la quando chegasse, contou à Lusa. "Fui-me entusiasmando com aquilo e comecei a pesquisar no Youtube e no Facebook", relatou Kelly, acrescentando: "Aí comecei a ver só a parte boa. Porque ali não se vê a parte ruim".

Quanto à amiga da amiga, foi a primeira desilusão que teve em Lisboa. "Quando cheguei aqui (...) fui procurar ela e ela mal falou comigo. Ficou por isso mesmo. Daí eu comecei a me virar sozinha", contou.

Um salão de cabeleireiro de um brasileiro, onde entrava às nove da manhã mas não tinha horário para sair, foi o primeiro emprego que conseguiu em Portugal, como manicure, o mesmo trabalho que tinha no Brasil, mas que não lhe dava para pagar as contas. Decidiu então mudar para um outro salão em Algés, também de brasileiros, onde era suposto ganhar 400 euros em duas semanas, mas o que lhe foi pago foi 111 euros. Como reclamou, a patroa ameaçou-a de que chamaria a polícia. "Fiquei com medo e vim para casa", relatou. Através de uma empresa conseguiu outro trabalho a cuidar de idosos, mas repetiu-se o despedimento sem salário do mês respetivo e novas ameaças de chamada à polícia, relatou.

Em vésperas de regressar ao Brasil, Kelly, a trabalhar numa outra empresa de apoio domiciliário a idosos, ganhava 640 euros, para pagar só de renda de casa 345 euros. O passe eram mais 50 euros. "Só dá para ficar mais endividada", admitiu.

No Brasil, no seu salão, antes de emigrar, tirava cerca de mil euros mês, menos 500 euros do que lhe diziam poder ganhar em Portugal. E nem sequer a segurança foi fator que pesasse na sua decisão de emigrar para Portugal. "Curitiba é um lugar bom para viver", afirmou.

Já a questão política teve algum peso. Mas "agora, lá já mudou o Governo e eu daqui de fora já vejo que lá está melhorando", considerou. "Vou sem nada", confessou, com a desilusão no olhar.

(Agência Lusa)