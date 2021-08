Finalmente, esta família e outros quatros cidadãos com ligações ao Luxemburgo deixaram já o Afeganistão, num voo com destino a Abu Dhabi, informou o ministro Asselborn não adiantando quando chegarão a solo luxemburguês.

Mundo 2 min.

Repatriamento

Família luxemburguesa com três crianças já saiu de Cabul e está a caminho do Grão-Ducado

Redação Finalmente, esta família e outros quatros cidadãos com ligações ao Luxemburgo deixaram já o Afeganistão, num voo com destino a Abu Dhabi, informou o ministro Asselborn não adiantando quando chegarão a solo luxemburguês.

O grupo de oito cidadãos com ligações ao Luxemburgo que estava retidos em Cabul, há uma semana, sem conseguir chegar ao aeroporto para ser repatriado já respira de alívio.

Segundo informou o ministro dos Negócios Estrangeiros ao Luxemburger Wort, a família com três crianças e os outros três cidadãos encontram-se já a bordo de um avião com destino a Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, depois desta manhã terem conseguido entrar no aeroporto em Cabul.

Jean Asselborn não adiantou, contudo, quando o grupo irá aterrar na capital dos Emirados, nem quando dali embarcará então noutro voo com destino ao Luxemburgo.

O governante recordou mais uma vez que o repatriamento está a decorrer em condições muito difíceis, porque o Grão-Ducado não está presente no Afeganistão e todas as negociações têm de ser realizadas através das representações dos países vizinhos.

O governante recordou mais uma vez que o repatriamento está a decorrer em condições muito difíceis, porque o Grão-Ducado não está presente no Afeganistão e todas as negociações têm de ser realizadas através das representações dos países vizinhos.

Por isso, após muitos contactos, só na noite de segunda-feira para terça-feira a “família com três crianças e três homens" entraram por fim no aeroporto internacional de Cabul, "graças à assistência da Bélgica e dos Países Baixos", uma assistência "eficaz e generosa", assim definiu o ministro no comunicado enviado esta manhã às redações.

Os oito cidadãos vão “embarcar o mais rapidamente possível num dos voos europeus” com o objetivo de regressar o quanto antes ao Luxemburgo, assegurou Jean Asselborn. E de facto, apesar de algum atraso "devido a controlos administrativos" o grupo deixou o aeroporto da capital do Afeganistão que está a ferro e fogo.

1º Destino: Abu Dhabi

Neste momento, não há informações sobre quando nem qual o voo em que o grupo irá embarcar depois de chegar a Abu Dhabi, nem qual o seu destino. Mas estão já mais perto de regressar a casa, e sobretudo, deixaram já a capital do Afeganistão, tomada desde dia 15 de agosto, pelos talibãs e instalando o pânico no país.



Em declarações à RTL, na sexta-feira, um das pessoas do grupo com passaporte luxemburguês assumia ao telefone, a partir de Cabul, o medo que ele e todos tinham de tentar chegar ao aeroporto, onde milhares de pessoas se concentravam nos acessos já controlados pelos talibãs que não os deixavam passar. Uma semana e um dia depois, as oito pessoas já estão a salvo e longe do Afeganistão.

Em declarações à RTL, na sexta-feira, um das pessoas do grupo com passaporte luxemburguês assumia ao telefone, a partir de Cabul, o medo que ele e todos tinham de tentar chegar ao aeroporto, onde milhares de pessoas se concentravam nos acessos já controlados pelos talibãs que não os deixavam passar. Uma semana e um dia depois, as oito pessoas já estão a salvo e longe do Afeganistão.





