Vacinação nas escolas, máscaras obrigatórias e um protocolo de quatro níveis, são algumas das medidas do regresso às aulas francês.

Rentrée escolar

Em França máscaras fazem parte da lista de material escolar obrigatório

Ana B. Carvalho

Cerca de doze milhões de crianças em França começaram a voltar às escolas francesas no início de setembro. A máscara facial continua a ser um dos materiais obrigatórios dos alunos com mais de seis anos.

Nas normas escolares deste ano, as crianças são obrigadas a lavar as mãos frequentemente e as salas de aula devem ser regularmente ventiladas. Os desportos de contacto continuam proibidos e o incentivo à vacinação é permanente. Nas escolas a vacinação também é possível, com o consentimento de pelo menos um dos pais para os estudantes entre os 12 e os 16 anos.

Em todo o país, as escolas seguem um protocolo de quatro níveis - verde, amarelo, laranja e vermelho - que variam conforme a situação sanitária no momento. Mas a necessidade de ventilação das salas de aula, desinfeção dos espaços interiores, obrigatoriedade de uso de máscara e de desinfeção das mãos dos alunos e pessoal são permanentes.



Mas há variações consoante os níveis de ensino. Nas escolas primárias, se aoenas uma criança testar positivo, a turma ficará em casa durante sete dias.

Já no ensino intermédio e secundário, as crianças que testarem positivo à covid-19 bem como as crianças em contacto com esta e que não estiverem vacinadas serão colocadas em isolamento durante pelo menos uma semana. Neste casos, as crianças completamente vacinadas poderão continuar a frequentar a escola.

No centro das preocupações atuais do Governo francês está a propagação da variante Delta. O ministro da educação, Jean Michel-Blanquer disse recentemente que haveria 600.000 testes de saliva por semana só nas escolas primárias. Na visita a uma escola primária perto de Marselha, o Presidente francês Emmanuel Macron descreveu a reabertura das escolas como "uma vitória".



De acordo com dados da Unesco, a França é um dos países em todo o mundo que manteve a taxa mais elevada de aulas presenciais durante a crise pandémica. O país fechou total ou parcialmente os estabelecimentos escolares durante 12 semanas entre março de 2020 e julho deste ano, em comparação com 38 semanas na vizinha Alemanha e 58 semanas nos Estados Unidos.









