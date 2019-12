Edward Gallagher tinha sido condenado por crimes de guerra no Iraque, em operação sob o seu comando, mas em Novembro foi perdoado pelo presidente norte-americano.

Relatos de militares revelam lado cruel de soldado perdoado por Trump

Em novembro deste ano, o presidente americano Donald Trump concedeu indulto a três militares acusados e condenados por crimes de guerra.

A decisão controversa que ilibou o fuzileiro Edward Gallagher, chefe de operações especiais da Marinha - os SEAL - e um dos três soldados envolvidos, levou à demissão do então Secretário da Marinha, Richard Spencer, que tinha pedido uma punição exemplar para o militar, por crimes de guerra cometidos no Iraque.

Edward Gallagher foi acusado de ter morto um adolescente combatente do ISIS detido pelos soldados americanos e de disparar contra civis iraquianos.

Agora, o jornal 'New York Times' revela os vídeos das entrevistas e mensagens de texto trocadas entre os militares liderados por Gallagher que serviram de confirmação aos atos de que o fuzileiro estava a acusado e pelos quais foi condenado.

Em julho foi dado como provado que o militar tinha matado o jovem combatente do Estado Islâmico com uma faca de caça e posado juntamente com outros militares do seu pelotão, ao lado do corpo, para uma fotografia, a que a publicação teve acesso.

Os vídeos que também chegaram ao 'New York Times', e cujo conteúdo foi tornado público esta sexta-feira, 27 de dezembro, faziam parte da investigação militar a Edward Gallagher.

Nesses videos, o líder do pelotão é descrito pelos outros soldados, entre os quais vários veteranos, como tendo uma personalidade "tóxica", "um demónio" para quem era "OK matar qualquer coisa que se movesse".

As descrições constam das queixas reportadas pelos combatentes americanos, durante as investigações militares, e das entrevistas separadas realizadas para apurar a conduta de Edward Gallagher e contrastam com os elogios públicos recentes de Donald Trump ao soldado acusado.

Quebrar o código de silêncio para denunciar atrocidades

As denúncias dos militares referem-se aos atos atrozes que terão sido cometidos por Gallagher, em 2017, e que os denunciantes tiveram de reviver durante os seus depoimentos. Cenas macabras que motivaram os soldados a quebrar um código de silêncio não oficial mantido por aquela que é uma das principais forças de elite americanas.

Segundo o jornal, vídeos captados com as câmaras de capacetes mostraram o combatente adolescente do ISIS praticamente inconsciente a ser capturado e levado pelo pelotão, em maio de 2017. A partir daí os registos de imagem apareceram cortados, refere a reportagem do New York Times.

Foi com as entrevistas as soldados do pelotão liderado por Gallagher que os investigadores conseguiram reconstituir a cena. De acordo com os depoimentos, o jovem prisioneiro estava sedado quando Gallagher o esfaqueou, tendo posteriormente agarrado o corpo como se fosse um troféu de caça.

O material recolhido para investigação incluiu também centenas de mensagens de textos trocadas entre os militares desta força de operações especiais, sobre os acontecimentos e o processo de acusação a Edward Gallagher.

Além do prisioneiro do ISIS, os membros do pelotão disseram ter visto o líder a disparar contra civis.

Timothy Parlatore, advogado de Gallagher, desvalorizou o conteúdo e as declarações contidas nos vídeos, alegando que continha várias inconsistências e falsidades, que acabaram por permitir a absolvição do militar. Este, por sua vez, afirmou desde a sua detenção, há cerca de um ano, que as acusações contra si eram um conluio entre seis elementos dos SEAL, pertencentes ao seu pelotão, para o afastarem do comando.

A reportagem do 'New York Times' sustenta que as entrevistas em vídeo e as conversas de texto que fizeram parte da investigação e que foram agora divulgadas sugerem o oposto. Em vez de uma ação concertada para destituir e penalizar Edward Gallagher, revelam "homens hesitantes em avançar" com as denúncias, mas que se "incentivaram uns aos outros a resistirem a pressões externas e ameaças de violência e a serem honestos", conclui o jornal.

