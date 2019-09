Operação Yellowhammer, o relatório secreto que o governo britânico foi obrigado a divulgar, revela o que pode acontecer ao Reino Unido caso não haja acordo com a União Europeia em relação ao Brexit. Transportes, eletricidade, alimentos e Gibraltar são alguns dos temas que preocupam as autoridades.

Relatório secreto sobre Brexit sem acordo revela piores cenários

Elaborados pela equipa do governo britânico para estudar os piores cenários de um Brexit sem acordo, os relatórios secretos - Operação Yellowhammer - foram agora divulgados e revelam as conclusões do executivo. O parlamento obrigou Boris Johnson a publicar as últimas previsões, depois de uma reportagem do Sunday Times em agosto. Engarrafamentos consideráveis ​​na fronteira com França, eletricidade mais cara para os cidadãos britânicos e incerteza jurídica para muitos residentes no continente europeu, entre outras consequências.

O ministro para o Brexit, Michael Gove, explicou, por carta aos deputados, que o texto publicado na noite de quarta-feira é sobre a hipótese dos "piores cenários razoáveis" e que as conclusões não constituem documentos oficiais do governo. De qualquer forma, apresentam um cenário dantesco e contradizem as constantes afirmações do governo britânico de que os preparativos para lidar com a possibilidade de um Brexit duro, sem acordo com a União Europeia, estão em marcha.

Transportes

"França vai impor controlos obrigatórios sobre todos os bens do Reino Unido desde o primeiro dia de um Brexit sem acordo", alertam os documentos. "As piores interrupções no trânsito no Canal da Mancha poderiam durar até três meses antes de começar a melhorar e recuperar a um nível de 50% a 70% em relação a datas anteriores". Na fronteira de Kent, os atrasos para os camiões de mercadorias podem ser de até dois dias e meio.

Eletricidade

"Um aumento notável nos preços da eletricidade para consumidores (indivíduos e empresas) que terá um maior impacto económico e político associado". Contudo, o relatório não prevê cortes no fornecimento de eletricidade ou gás.

Alimentos

"A oferta de certos tipos de alimentos frescos será reduzida. Não haverá escassez generalizada em todo o Reino Unido mas a oferta e a disponibilidade de alguns produtos será reduzida e os preços aumentarão, o que poderia ter um impacto sobre os grupos populacionais mais vulneráveis ", alerta o documento.

Gibraltar

O texto da Operação Yellowhammer revela também o impacto de um Brexit sem acordo no território de Gibraltar. "Devido à imposição de postos de controlo na sua fronteira com Espanha, sofrerá interrupções no fornecimento de mercadorias (alimentos incluídos), medicamentos e no transporte transfronteiriço de resíduos, por mais de quatro horas e que se poderia estender por vários meses", alerta. Todos os atrasos na passagem de trabalhadores através da fronteira, alerta a equipa do governo britânico, terão um impacto negativo na economia de Gibraltar. O texto também acusa as autoridades de Gibraltar de ainda não terem preparado as infraestruturas e as leis necessárias para lidar com a possibilidade de um Brexit sem acordo.

O documento do governo britânico protesta ainda contra aquilo que diz ser a falta de simpatia dos Estados-membros da UE com Londres, "sob pressão" da Comissão Europeia. "Muitos Estados não demonstram disposição para negociar bilateralmente ou adotar medidas de proteção unilaterais. Embora alguns deles, assinala o relatório, sejam mais compreensivos".

