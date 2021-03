Testemunhas afirmaram que ataque aéreo no Mali atingiu casamento perto da cidade de Bounti. França mantém versão de que eram "terroristas".

Relatório da ONU conclui que França matou 19 civis durante operação anti-terrorista

As forças armadas francesas mataram 19 civis durante uma operação anti-terrorista no Mali no dia 3 de janeiro, de acordo com um relatório da ONU publicado na terça-feira. A declaração é grave porque o documento indicia que a ação pode ter violado o direito internacional e põe em causa as práticas da missão militar francesa, que foi destacada para o Sahel durante oito anos, sem qualquer estratégia de saída à vista.

Numa declaração, o ministério francês das Forças Armadas questionou o rigor da investigação da ONU e negou que o relatório fornecesse "quaisquer provas para contradizer" a versão francesa, reiterando que as vítimas do ataque eram jihadistas.

"O grupo atingido era maioritariamente composto por civis, que estão protegidos contra ataques ao abrigo do direito humanitário internacional", sustentou a Missão Multidimensional de Estabilização Integrada da ONU no Mali (Minusma, na sigla em francês), responsável pela investigação, numa declaração. "Este bombardeamento levanta sérias preocupações quanto ao respeito pelos princípios da condução das hostilidades, especialmente o princípio da precaução, que exige que se faça tudo o que for possível na prática para verificar que os alvos são de facto objetivos militares".

A divisão de direitos humanos e proteção da Minusma abriu a investigação no dia seguinte ao ataque aéreo francês, que deixou "pelo menos" 22 mortos perto da cidade de Bounti, no centro do Mali. A equipa composta por 19 especialistas, incluindo dois membros da polícia forense das Nações Unidas, tinha como objetivo esclarecer a veracidade das versões que começaram imediatamente a circular.

Segundo a primeira versão, apoiada por testemunhos locais, as bombas caíram sobre um casamento com dezenas de civis. A França defendeu uma versão diferente desde o início. Um drone avistou dois indivíduos que estavam a conduzir uma mota em direção a uma reunião com cinquenta alegados membros da chamada Katiba Serma, ligados a uma filial local da Al-Qaeda. Depois de verificar que não havia mulheres ou crianças na zona, uma patrulha de aviões Mirage 2000 lançou três bombas.

A Minusma, com base em centenas de entrevistas e uma visita ao local, só concorda com Paris em dois pontos: os mortos eram homens e havia alegados membros da Katiba Serma na congregação. As restantes conclusões diferem substancialmente das do Governo francês.

O relatório afirma que dos 22 mortos, que tinham entre 23 e 71 anos de idade, 19 eram civis e três pertenciam à Katiba Serma. Recomenda que França "examine em profundidade" os critérios para o lançamento de ataques. Sugere também "investigar possíveis violações do direito humanitário internacional e do direito internacional dos direitos humanos e, se necessário, fazer reparações às vítimas e às suas famílias".

Em resposta, o Ministério francês das Forças Armadas questionou a metodologia da Minusma, que refere como pouco fiável em comparação com a das forças armadas francesas quando se trata de detetar alvos e atacá-los. O comunicado afirma que o relatório da ONU não inclui a identidade das testemunhas nem as condições em que estas falaram com os investigadores.

"Por conseguinte", deduz Paris, "é impossível distinguir fontes credíveis do falso testemunho de possíveis simpatizantes ou indivíduos terroristas sob a influência ou ameaça de grupos jihadistas". E conclui: "Nestas condições, o Ministério das Forças Armadas considera que as alegações levantadas sobre a ação da força e a sua integridade são infundadas, e mantém firmemente a sua versão dos factos".

