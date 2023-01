Faltam 90 segundos para a meia-noite, o que significa que a Humanidade nunca esteve tão próxima de um cataclismo global.

Mundo 3 min.

Humanidade

Relógio do Apocalipse nunca esteve tão perto do fim

AFP Faltam 90 segundos para a meia-noite, o que significa que a Humanidade nunca esteve tão próxima de um cataclismo global.

Faltam 90 segundos para a meia-noite e isso significa que a Humanidade nunca esteve tão perto de um cataclismo global, disse na terça-feira o grupo de cientistas que gere o Relógio do Apocalipse.

Este dispositivo monitoriza não o tempo, mas o fim dos tempos, e a sua atualização esta terça-feira para mais perto do dia do Juízo Final deveu-se nomeadamente à guerra na Ucrânia.

O Bulletin of the Atomic Scientists, que está encarregue do projeto simbólico desde 1947, revelou o seu novo relógio que se destina a medir a iminência de uma catástrofe global, numa conferência de imprensa em Washington.

O relógio foi antecipado em 10 segundos e agora marca a meia-noite menos 90 segundos, aproximando-se da hora fatídica que os cientistas esperam nunca ser alcançada. Este é um recorde desde a sua criação.

Desde 2020, o relógio estava a 100 segundos da meia-noite. "Estamos a fazer avançar o relógio, e este é o mais próximo que alguma vez esteve da meia-noite", revelou o grupo.

Estudo afirma que núcleo da Terra parou recentemente e começou a girar ao contrário O tema está a gerar alguma controvérsia entre os especialistas do assunto.

"Uma época de perigo sem precedentes"

"As ameaças veladas da Rússia sobre o uso de armas nucleares lembram ao mundo que uma escalada do conflito - acidental, deliberada ou por engano - é um risco terrível. A possibilidade de o conflito poder sair fora de controlo permanece elevada", advertiu.

"Vivemos numa época de perigo sem precedentes, e o relógio representa essa realidade", referiu Rachel Bronson, presidente do Bulletin of the Atomic Scientists.

Fazer avançar o relógio "é uma decisão que os nossos peritos não tomam de ânimo leve. O governo dos EUA, os seus aliados da NATO e a Ucrânia têm à sua disposição uma multiplicidade de canais de diálogo; instamos os líderes a fazerem o seu melhor para explorar todos eles, a fim de fazer recuar o relógio", acrescentou a responsável.

É por isso que, que pela primeira vez, o comunicado do grupo de especialistas está disponível em inglês, russo e ucraniano, explicou.

Guterres afirma que mundo está "em grave risco de ausência de lei" Desde o desenvolvimento de armas nucleares ao uso ilegal da força.O português deu como exemplo a invasão russa da Ucrânia.

Para além da guerra na Ucrânia e da ameaça nuclear, os cientistas tiveram em conta "as persistentes ameaças colocadas pela crise climática" e o facto de "acontecimentos devastadores, como a pandemia da covid-19, já não poderem ser considerados como acontecimentos raros que ocorrem apenas uma vez a cada 100 anos".

O painel também evocou as tecnologias de desinformação e vigilância.

Um alerta que não deve ser ignorado

A Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares (ICAN, acrónimo inglês), que ganhou o Prémio Nobel da Paz em 2017, viu o anúncio como um alerta que não deve ser ignorado e apelou a "uma ação urgente para evitar uma catástrofe nuclear".

Mas a notícia também foi recebida no Twitter, por exemplo, com alguns comentários céticos, questionando a utilidade ou fiabilidade do relógio.

"Não prevemos o futuro", reiterou o grupo de especialistas no seu site, antecipando as críticas.

O Bulletin of the Atomic Scientists "é um pouco como um médico a fazer um diagnóstico. Analisamos os dados da forma como os médicos olham para os testes de laboratório e as radiografias, e também levamos em conta fatores que são mais difíceis de quantificar, como fazem os médicos quando falam com os doentes e familiares".

Temperaturas da Terra vão subir 2,8 graus até ao fim do século Para António Gueterres, não há dúvida: "dirigimo-nos para uma catástrofe mundial".

"Então chegamos a um consenso que resume o que pode acontecer se os líderes e os cidadãos não agirem para tratar as doenças", explicam.

O Bulletin of the Atomic Scientists foi fundado em 1945 por Albert Einstein e cientistas que trabalharam no projeto Manhattan, que produziu a primeira bomba atómica.

Originalmente, após a Segunda Guerra Mundial, o relógio marcava sete minutos até à meia-noite. Em 1953, bem como em 2018 e 2019, mostrava dois minutos para a meia-noite.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.