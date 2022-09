Os Grão-Duque Henri e Maria Teresa vão comparecer bem como dezenas de outros monarcas. Ao todo serão cerca de 500 dignatários de 2oo países que se irão despedir amanhã em Londres de Isabel II. Saiba quem vai comparecer.

Isabel II

Reis e políticos de todo o mundo vão estar no funeral da rainha. Saiba quem vai

Redação Os Grão-Duque Henri e Maria Teresa vão comparecer bem como dezenas de outros monarcas. Ao todo serão cerca de 500 dignatários de 2oo países que se irão despedir amanhã em Londres de Isabel II. Saiba quem vai comparecer.

Representantes do mundo inteiro reúnem-se amanhã, em Londres, para se despedir de Isabel II, a monarca com o mais longo reinado do Reino Unido e que durante 70 anos conviveu com altos dignatários de todo o mundo, desde realeza, a presidente e chefes de Estado. Estas cerimónias fúnebres são já consideradas um dos maiores eventos diplomáticos do século.

Amanhã, serão cerca de 500 convidados especiais representando mais de 200 países, entre realeza de chefes de estado que marcam presença no funeral da monarca, juntando-se à família real britânica que comparecerá em peso.

A mulher do presidente ucraniano, Olena Zelenska irá comparecer em representação do seu marido, Volodymyr Zelenski, que preferiu ficar na Ucrânia, devido à guerra. Outra ausência marcante será a do Papa Francisco que permanecerá no Vaticano.

Chefes de Estado

Os presidentes norte-americano, Joe Biden, francês, Emmanuel Macron, e o português, Marcelo Rebelo de Sousa juntam-se à centena de chefes de estado presentes em Londres, para as cerimónias fúnebres que se iniciam às 11h00 da manhã (12h00 no Luxemburgo).

Vai Carlos III abdicar do trono para William e Kate reinarem? Um em cada três britânicos deseja que o novo monarca, de 73 anos, venha a renunciar ao trono antes de falecer para que o príncipe William possa ser rei da Inglaterra.

Além do casal presidencial norte-americano, também antigos líderes dos EUA estão presentes, como o casal Barack e Michelle Obama e Donald Trump e Melania. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro e o vice-presidente da China, Wang Qishan também viajam para Londres, bem como todos os chefes de Estado da Commonwealth.

Quem não vai

Há países que não foram convidados pelas suas posições ou situações com o Reino Unido. A Rússia é um deles, tendo já Putin criticado esta decisão a qual apelidou de "blasfémia". Também a Bielorrússia e Myanmar não receberam convite. O mesmo sucede com a Síria e a Venezuela e o Afeganistão.

A realeza presente

Também as casas reais marcarão forte presença. Os Grão-Duques Henri e Maria Teresa juntar-se-ão aos cerca de 20 outros monarcas presentes, como os reis de Espanha, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Noruega ou Suécia. Assim como os príncipes do Mónaco, Alberto e Charlene, Alois do Liechtenstein, do Barain e Marrocos.

Da casa real de Espanha, além dos reis Filipe e Letizia, também os reis eméritos Juan Carlos e Sofia acompanham ao vivo as cerimónias fúnebres. Será uma rara ocasião em que os pais de Filipe VI surgirão juntos, pois Juan Carlos vive atualmente nos Emirados Árabes Unidos. Representantes da Coreia do Norte e Irão também integram a lista oficial de convidados.



Portugal declara mais dias de luto por Isabel II do que países da Commonwealth O governo português decidiu declarar três dias de luto nacional como forma de homenagear a rainha de Inglaterra e o seu "mais antigo Aliado". Em alguns países da Commenwealth será decretado apenas um dia.

A lista divulgada pelo Forein Office britânico inclui ainda o rei da Jordânia, o monarca do Botão, o sultão do Brunei, do Butão, de Oman, o sultão da Malásia, o emir do Quatar, o rei de Tonga, e do Lesoto.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Leyen vai comparecer às cerimónias fúnebres.

A cerimónia fúnebre realiza-se na Abadia de Westminster, às 11hoo de segunda-feira, com capacidade para acolher até duas mil pessoas.

