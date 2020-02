Trabalhadores que não falem inglês também ficam no grupo dos potencialmente excluídos, de acordo com a política de imigração pós-Brexit do país.

Reino Unido vai restringir entrada de trabalhadores menos qualificados

As limitações à imigração foram uma das principais bandeiras dos defensores do Brexit e as alterações políticas nesse sentido são das primeiras a ser anunciadas, depois da saída oficial do Reino Unido da União Europeia, no passado dia 31 de janeiro.

Esta quarta-feira, 19 de fevereiro, a ministra do Interior, Priti Patel, vai apresentar as novas regras para a imigração, que visam reduzir a entrada de trabalhadores não qualificados e que não falem inglês, favorecendo a concessão de vistos a imigrantes altamente qualificados.

Do que já foi tornado público, em linhas gerais, fica-se a saber que a partir de janeiro de 2021, os trabalhadores não qualificados e os que não forem capazes de falar inglês terão dificuldades acrescidas em aceder ao mercado laboral britânico. A ideia, segundo o governo britânico, é combater a mão-de-obra barata, empregada, sobretudo, no setor hoteleiro, nas indústrias manufatureiras e na construção civil, e investir em trabalhadores mais qualificados.

De acordo com Priti Patel, em entrevista à BBC, o objetivo é "encorajar as pessoas com o talento certo" e "reduzir o nível de pessoas que vêm para o Reino Unido com baixas qualificações".

Empregados de mesa ou trabalhadores agrícolas estarão entre os que poderão ser retirados no âmbito das novas categorias. Por outro lado, acrescenta a notícia da BBC, atividades como as de carpinteiro, estucador e prestador de cuidados infantis passam a estar incluídas.

Um sistema por pontos

A seleção dos imigrantes será feita através de um sistema de pontos, que segundo revelou a ministra à estação britânica, pretende assegurar o país tenha só "os mais qualificados e os mais produtivos" na sua economia, futuramente.

Para isso, haverá uma triagem que contabilizará as aptidões dos estrangeiros que se queiram vir a candidatar a um emprego no Reino Unido. Assim, um imigrante que fale inglês e tenha uma oferta de emprego de um "empregador aprovado" terá 50 pontos. No entanto, precisará de um total 70 pontos para poder efetivamente ter o direito a entrar e trabalhar no país.

Essa pontuação será mais facilmente atingida conforme o nível de qualificações demonstradas, mas também do valor do salário que irá auferir. Se se candidatar a trabalhar no setor com falta de mão-de-obra, o imigrante poderá obter mais pontos para a sua candidatura.



"É importante que os empregadores recuem face ao sistema de imigração do Reino Unido como uma alternativa ao investimento na retenção de funcionários, na produtividade, e em tecnologia e automação", sublinhou Priti Patel.



As medidas entretanto anunciadas já foram criticadas por vários quadrantes políticos e pelo setor empresarial, que emprega trabalhadores menos qualificados e imigrantes e teme ficar com falta de pessoal.

O governo contrapõe aos receios dos empresários com os cerca de oito milhões de trabalhadores"economicamente inativos" que há no país. Mas o Partido Nacional Escocês (SNP) argumenta que essa é uma "ideia ridícula e perigosa"

Também os Trabalhistas consideram que estas restrições vão causar um "ambiente hostil" para os que vêm de fora e tornar mais difícil atrair trabalhadores.

Enfermeiros portugueses deverão continuar a ser chamados

Em 2018, havia 224.000 pessoas com nacionalidade portuguesa a residir no Reino Unido, segundo os dados mais recentes do Observatório da Emigração de Portugal.

No final de 2019, o presidente do organismo Rui Pena Pires afirmou, em entrevista ao Jornal de Notícias, anteviu que “se o governo de Boris Johnson passar a controlar a entrada de imigrantes, como prometeu, a emigração portuguesa vai baixar, mas não vai deixar de vir cá buscar enfermeiros e outros profissionais”, acrescentou.