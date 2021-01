O Reino Unido está a oferecer incentivos aos cidadãos da União Europeia para abandonarem o país meses antes do prazo para requerer o estatuto e o direito de residente detidos por todos os cidadãos da UE, revelou o The Guardian.

Mundo 2 min.

Reino Unido oferece dinheiro aos cidadãos da UE que abandonem o país

O Reino Unido está a oferecer incentivos aos cidadãos da União Europeia para abandonarem o país meses antes do prazo para requerer o estatuto e o direito de residente detidos por todos os cidadãos da UE, revelou o The Guardian.

É uma decisão que está a provocar polémica. Desde 1 de janeiro que os cidadãos da UE foram incluídos no programa de regresso voluntário, que oferece apoio financeiro como incentivo ao regresso dos migrantes ao seu país de origem. Foi originalmente concebido para migrantes não comunitários em situação irregular ou com a sua residência pendente.



As subvenções podem incluir bilhetes de avião e até 2.200 euros para garantir a saída daquele país. Voluntários que ajudam cidadãos vulneráveis da UE no Reino Unido afirmam que oferecer-lhes dinheiro para regressarem a casa contradiz a afirmação do Governo de que está a fazer tudo o que pode para encorajar os europeus a candidatarem-se à residência.

"É claro para nós, pelo nosso trabalho de assistência social, que alguns dos cidadãos mais vulneráveis da UE ainda não resolveram o seu estatuto legal. As principais razões têm sido barreiras à apresentação de um pedido e atrasos na tomada de decisões pelo Ministério do Interior do Reino Unido", afirma Benjamin Morgan, director do projeto europeu de direitos dos sem-abrigo no Centro de Direito de Interesse Público.

"Este cruzamento de mensagens entre o Esquema de Acordo, por um lado, e o regresso voluntário, por outro, torna a alegação do Governo de que os direitos dos europeus mais vulneráveis serão protegidos após a crise dificilmente credível", acrescentou.

A notícia chega ao mesmo tempo que um relatório do Conselho Conjunto para o Bem-Estar dos Imigrantes que adverte que milhares de trabalhadores europeus essenciais estão em risco de perder o seu direito legal de permanecer no Reino Unido.

O relatório defende que milhares de cidadãos europeus que desempenham tarefas essenciais no setor dos cuidados, bem como os que trabalham na construção, fábricas e agricultura, estão em risco de perder o seu estatuto legal e podem ser deportados do Reino Unido.

O relatório também argumenta que os trabalhadores em setores onde prevalecem condições de trabalho deficientes, salários baixos e contratos precários, tais como cuidados, construção e agricultura, são particularmente propensos a cair através das fendas do sistema. Aqueles que não puderem requerer a residência a tempo podem ser detidos e deportados e podem ser criminalizados por trabalhar, alugar uma casa ou conduzir um carro.

