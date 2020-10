O bom tempo e a pandemia contribuíram para um aumento no número de pessoas que arriscam a vida, atravessando o Canal da Mancha em pequenos barcos. Máquinas de ondas, fronteiras insufláveis e uma ilha de detenção no sul do Atlântico são apenas algumas das medidas a serem consideradas por Downing Street.

Mundo 9 min.

Reino Unido “militariza” Canal da Mancha para impedir chegada de imigrantes

Regina NOGUEIRA FERNANDES O bom tempo e a pandemia contribuíram para um aumento no número de pessoas que arriscam a vida, atravessando o Canal da Mancha em pequenos barcos. Máquinas de ondas, fronteiras insufláveis e uma ilha de detenção no sul do Atlântico são apenas algumas das medidas a serem consideradas por Downing Street.

“Cheguei ao Reino Unido no dia dos meus anos. Depois de três meses na Jungle [campo de refugiados em Calais, França], achei que estava finalmente perto do fim, mas enganei-me – o processo de pedido de asilo com o Home Office foi devastador”.

Yusuf Musa tem 29 anos e é original de Alepo, na Síria. Pediu asilo em Inglaterra em 2016, depois da perigosa travessia do Canal da Mancha. Esteve quatro anos à espera de que o seu pedido de asilo fosse aceite: o processo foi perdido a meio, devido a uma “falha do sistema”, e teve de ser submetido de novo. Durante grande parte deste tempo, para além de não poder trabalhar, Yusuf não teve acesso a acomodação nem a apoio do governo britânico.

“Quatro anos no limbo. A única coisa que eu podia fazer era esperar ou queixar-me no gabinete do Home Office. Contactei sempre os MPs da minha zona, mas acabaram por nunca me ajudar”, conta.

“Quando finalmente cheguei ao Reino Unido pensei ‘agora vai ser bom’, vou poder ir para a universidade, conhecer pessoas, assentar. O oposto aconteceu: os últimos quatro anos foram horríveis. Fui praticamente sem-abrigo. Senti-me inútil, dependente. A maior dor é a mais recente: esqueci-me dos meus dias na Síria, esqueci-me até da dor da viagem pela Europa, porque esta dor ainda experiencio todos os dias”.

Yusuf descobriu que o seu processo tinha “desaparecido” no sistema quando perdeu direito ao subsídio dado aos requerentes de asilo (38 libras por semana) e ao alojamento em que se encontrava desde a sua chegada, numa vila perto de Newcastle. Entre junho de 2016 e março de 2018, quase dois anos, foi-lhe recusado qualquer apoio estatal, e acabou a depender da solidariedade de amigos para sobreviver. Entretanto, mudou-se para Londres, para pedir auxílio junto de associações de solidariedade. Em Fevereiro deste ano o seu pedido foi finalmente aceite – Yusuf procura agora trabalho como Engenheiro Informático.

Yusuf Musa é um de muitos milhares de pessoas que arriscaram a vida, atravessando uma das mais movimentadas rotas de mercadorias do mundo, para chegar ao Reino Unido. Com partes da Europa ainda a tentar travar o coronavírus com medidas restritivas e com o trânsito internacional limitado, mais e mais migrantes estão a trocar camiões por uma viagem precária pelo mar.

Depois de um aumento no número das chegadas em 2020, e à medida que a saída da União Europeia se aproxima, a questão da migração voltou às manchetes.

Só este ano, mais de sete mil migrantes terão chegado ao Reino Unido atravessando o Canal da Mancha, de acordo com uma análise da PA Media – um número três vezes superior ao total de chegadas por esta via ao ano inteiro de 2019. Entre eles, contam-se também menores não acompanhados, a sua maioria rapazes adolescentes do Irão, Iraque e Afeganistão.

De acordo com números oficiais, um novo recorde terá mesmo sido estabelecido em setembro, quando mais de 400 pessoas atravessaram o canal inglês para a Grã-Bretanha num único dia.

A semana passada, no seu discurso na conferência do Partido Conservador, Priti Patel disse que o “sistema de asilo está fundamentalmente estragado” e prometeu negar asilo aos que usam rotas não oficiais para chegar ao Reino Unido. Patel acrescentou ainda ter planos para legislação que “pare os intermináveis processos legais” daqueles que veem os seus pedidos recusados.

A ministra do Interior anunciou que o novo sistema seria “duro, mas justo”, mas que significaria o processamento mais rápido dos casos daqueles que utilizaram vias legais para chegar ao país. Atualmente, existem cerca de 40 000 pessoas à espera de uma decisão, e mais de metade espera pelo menos um ano.

Os comentários de Patel surgem depois de três homens, que chegaram ao Reino Unido em pequenos barcos durante o verão e têm estado a aguardar num centro de detenção, terem lançado um processo no Supremo Tribunal numa tentativa de impedir a sua deportação para Madrid, num voo fretado pelo Home Office. O juiz decidiu interromper o voo.

Bella Sankey, diretora da Detention Action, uma associação que luta pela reforma do sistema de detenção e imigração, apelidou o caso de “uma vitória para os direitos humanos”.

Sankey considera o discurso e planos de Patel estritamente “políticos” e uma reação “à pressão em que se encontra graças ao aumento no número de pessoas a tentar a perigosa travessia”.

Sobre as declarações da ministra do Interior relativamente à possibilidade de recusar asilo à partida a todos aqueles que entrem no país por via ilegal, Sankey diz que “não é possível pensarmos que pessoas que fogem de situações de conflito terão sempre todos os documentos necessários – é preciso que isto seja tomado em consideração”.

As duras medidas anti-migração do pós-Brexit

O Reino Unido tem tentado devolver migrantes que atravessam o Canal ao continente, já que muitos viajam de França, considerada um país seguro, e acusa as leis de asilo e imigração de prevenirem ainda mais retornos ao continente. De momento, o país continua a seguir leis europeias, mas tudo irá mudar depois do período de transição pós-Brexit.

Segundo o The Telegraph, o Home Office confirmou mesmo ter planos para enviar mais de 1.000 migrantes de volta para França, Alemanha e Itália. Em 2019, apenas 29 migrantes tiveram de regressar a França. Não é ainda claro como a decisão poderá afetar as negociações para a saída dos britânicos da União Europeia.

O mês passado, Patel tinha já nomeado Dan O’Mahoney comandante para o Ameaça Clandestina do Canal, um novo cargo cuja principal responsabilidade será a coordenação com França para tentar impedir tentativas ilegais de chegar ao Reino Unido.

Desde então O’Mahoney anunciou um plano de quatro fases para lidar com o problema: a utilização das redes sociais para tentar parar o fluxo de migrantes vindos de África e do Médio-Oriente para o norte de França, reduzir o número de requerentes de asilo que trocam a região pelo Reino Unido, reformar o sistema de asilo britânico e impedir que migrantes entrem fisicamente no país.

Sobre este último ponto, o comandante para o Ameaça Clandestina do Canal anunciou ainda a possibilidade de se utilizarem redes para impedir que migrantes atravessem a Mancha em pequenos barcos. Segundo O’Mahoney, as redes servirão para obstruir hélices dos barcos, impedindo o seu funcionamento e permitindo ao controlo de fronteiras resgatar os migrantes e levá-los de volta para França.

Em setembro, uma investigação do Financial Times havia já revelado que o governo britânico estaria a considerar a construção de paredes flutuantes no canal e de máquinas de ondas, de forma a impedir a passagem dos barcos de borracha. Em Agosto, haveria também sido reportado que Priti Patel estaria a planear abordar as autoridades francesas para obter cooperação no uso de barcos da Marinha Real e das autoridades da fronteira para bloquear o caminho de refugiados e migrantes que tentam chegar ao Reino Unido.

Estas notícias surgem depois de relatórios de que haveriam sido realizados ensaios para testar um bloqueio no Canal da Mancha semelhante à polêmica tática australiana de “virar os barcos para trás”. Os migrantes seriam então alojados a quase 10 000 quilómetros de distância, na ilha da Ascensão, no sul do Atlântico. O modelo australiano, que aloja os centros para processamento de pedidos de asilo na Papua Nova Guine e Nauru, foi desenvolvido pelo ex-primeiro ministro Tony Abbott, recentemente nomeado conselheiro para o comércio do governo de Boris Johnson.

Downing Street recusou comentar a veracidade dos alegados planos, mas confirmou que o governo iria apresentar um “pacote de medidas” para lidar com a migração ilegal, assim que o Reino Unido tenha saído da União Europeia.

Para Bella Sankey, nenhuma das medidas terá impacto na redução de pessoas a atravessar o Canal: “a única forma de o fazer é através da criação de vias de entrada legais e seguras para aqueles que chegam ao Norte de França”.

Também a Comissão Europeia revelou recentemente um novo pacto sobre migração que permitira os estados-membros serem flexíveis nas suas contribuições – potencialmente patrocinando deportações ao invés de realojar pessoas a espera de asilo nos próprios países, num estilo similar ao do Reino Unido. A intenção do novo pacto é devolver migrantes que não se qualificam para asilo e o combate ao tráfico humano.

A presidente da Comissão, Ursula Von der Leyen, descreveu o problema da migração como um facto que o continente tem de aprender a gerir e disse que o novo pacto pretende alcançar um “equilíbrio” entre os estados-membros. Von der Leyen acrescentou ainda que a questão não é “se” os países deveriam contribuir, mas “como”.

Migração em tempos de coronavírus

O World Economic Forum (WEF) lançou um alerta para as restrições operacionais causadas pela pandemia aos serviços de imigração em todo o mundo, devido ao fecho das fronteiras e o atraso na administração dos pedidos de asilo, com recursos a serem transferidos para tarefas de emergência relacionadas com a covid-19.

No Reino Unido, por exemplo, o Refugee Settlement Scheme, a única via legal e segura para refugiados entrarem no país, foi interrompido em Março e até agora não foi retomado. Centenas de pessoas aguardam o recomeço dos processos nos seus países de origem, onde a pandemia terá também agravado as já poucas condições de vida.

O WEF nota ainda que a pandemia está a ser utilizada como desculpa para promover políticas anti-migração legalmente duvidosas, cujas motivações vão para além de preocupação com a saúde pública. Com a covid-19 a forçar muitos países a mover os seus esforços para questões internas e perante um cenário económico difícil, é provável que se registe um endurecimento em relação às atitudes sociais, pondo em causa o consenso do pós-guerra de que aqueles em risco de perseguição merecem abrigo.

Sobre esta questão, Yusuf Musa faz um apelo “As pessoas fogem do conflito humano, de uma guerra que está a destruir o seu país. Não vêm tentar roubar trabalho aos locais. Ouvimos falar muito do retorno à ‘normalidade’ por causa da covid-19: quando eu vim para o Reino Unido estava a procurar uma essa camada de normalidade. Na Síria, caiam foguetes, barris e bombas, e foi disso que fugi. Vim à procura de refúgio”, relembra.

“Da minha experiência, as pessoas são acolhedoras e empáticas – é à classe política que falta vontade”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.