Em 2016 um referendo ditou o adeus do Reino Unido à União Europeia. Os britânicos pensavam que com o Brexit iriam viver o paraíso na terra. Um futuro de rosas. Mas a realidade é bem diferente. Reportagem em Londres.

Reino Unido. Mau tempo no canal

(Reportagem: Paulo Anunciação, em Londres)

Nas últimas semanas, os postos de gasolina nos portos de Calais, Dunkerque, Bilbau ou Hoek van Holland têm recebido mais turistas britânicos do que o habitual. Poucos minutos antes de embarcar nos ferries de regresso à Inglaterra, os motoristas fazem questão de cumprir um novo ritual de última hora: encher os depósitos de gasolina. Não é que o preço do combustível seja muito mais barato em França, na Espanha ou na Holanda. A razão é outra. E muito simples: quem conduz nas estradas inglesas, hoje em dia, nem sempre tem a garantia de que pode encontrar combustível disponível.

Bombas de gasolina fora de serviço tem sido uma realidade nas últimas semanas no Reino Unido. Foto: AFP

Enquanto nas autoestradas europeias as placas de sinalização das gasolineiras informam sobre os diversos preços do gasóleo e da gasolina, na Inglaterra a informação passou agora a ser bem mais simples e crua: hoje temos (ou não temos) combustível para vender.

No início de outubro, dois terços dos postos estavam “secos” e mantiveram-se assim durante muitos dias. Um mês mais tarde, a crise ainda não está totalmente debelada. Os mais idosos compararam a míngua com os dias de penúria do pós-guerra ou da crise petrolífera da década de 1970. Com uma diferença, porém: para a generalidade dos observadores, a escassez atual é autoinfligida porque resulta diretamente do referendo de junho de 2016 que ditou o adeus do Reino Unido à União Europeia (Brexit).

Agora vou ao supermercado e nunca se sabe o que se vai encontrar. Todos os dias há prateleiras vazias, sobretudo nas secções de frescos. Susana Vaz Forte

A gasolina não é o único produto em falta. As prateleiras vazias passaram a ser um dado corrente nas visitas aos supermercados britânicos. Há escassez, por exemplo, de produtos frescos nos mercados, mas também se notam as quebras de estoques nas lojas de mobiliário, de materiais de construção ou de brinquedos. “Agora vou ao supermercado e nunca se sabe o que se vai encontrar. Todos os dias há prateleiras vazias, sobretudo nas secções de frescos”, diz Susana Forte Vaz, de 51 anos, uma portuguesa radicada desde 2003 na cidade de Thetford, no condado de Norfolk. Os patrões da indústria de abate e preparação de aves já avisaram que vão faltar perus para o tradicional almoço de Natal. O próprio bacon, ingrediente básico do pequeno-almoço britânico, está em risco: os produtores têm falta de pessoal e vêem-se obrigados a abater e incinerar os animais.

Foto: EPA

A pandemia perturbou certamente a rede logística mundial, mas estas dificuldades, no caso britânico, foram exacerbadas pela escassez de mão-de-obra provocada pelo Brexit. Uma parte significativa dos imigrantes regressou aos seus países de origem durante a pandemia e não voltou – por vontade própria, ou porque não reúne os requisitos exigidos pelas novas leis britânicas da imigração.

De acordo com as estimativas do governo português, cerca de 400 mil portugueses residem habitualmente no Reino Unido. As estatísticas publicadas pelo Ministério do Interior britânico apontam para números similares. Na sequência do Brexit, todos os cidadãos europeus que quisessem continuar a viver legalmente no país estavam obrigados a candidatar-se ao estatuto de residente, até 30 de junho de 2021, através do chamado “EU Settlement Scheme” [Sistema de Registo de Cidadãos da UE]. Até essa data, 418 mil portugueses apresentaram o pedido. Os processos ainda não estão todos concluídos, mas a esmagadora maioria dos emigrantes portugueses que solicitou até agora o estatuto de residente teve resposta positiva (a taxa de pedidos recusados ou considerados inválidos ronda os 4,5 por cento). Todos estes portugueses podem, portanto, continuar a viver legalmente no país e a ter acesso ao mercado de trabalho e aos serviços públicos britânicos.

Muitos preferiram não se candidatar. “A pandemia, aliada ao Brexit, teve efeitos drásticos. Muita gente fez as malas, desfez-se de tudo e foi embora. Outros mandaram os filhos”, explica a advogada Ricardina Pederneira, uma luso-angolana que vive há 22 anos no Reino Unido. Ela tem escritório na rua principal do bairro de Vauxhall, bem no centro de uma área de Londres conhecida tradicionalmente como Little Portugal. “Muitos dos meus clientes portugueses trocaram a Inglaterra por países da União Europeia como a Bélgica, a Alemanha ou o Luxemburgo. Outros foram para o Canadá ou regressaram a Portugal”, diz.

Mesmo em áreas profissionais habitualmente procuradas pela emigração portuguesa, como a enfermagem, os números mostram uma tendência decrescente. O Reino Unido costumava ser um dos destinos migratórios preferidos pelos enfermeiros portugueses, desiludidos com os salários baixos e a falta de progressão na carreira em Portugal. De acordo com as estatísticas oficiais, em março de 2016 – três meses antes do referendo para o Brexit – o serviço nacional de saúde britânico (NHS) empregava 3606 enfermeiros portugueses. Em março de 2021 esse número baixou para 2909 – uma queda de mais de 19%.

Outra coisa que noto é um aumento da discriminação e do racismo. Antigamente os comentários eram mais subtis, mas agora são bem mais explícitos e na nossa cara. Susana Vaz Forte

O português Domingos Cabeças, proprietário da Neto Recruitment Agency, igualmente no bairro de Vauxhall, confirma a escassez de E mão-de-obra. Esta agência de recrutamento de pessoal, estabelecida há várias décadas na capital britânica, trabalha sobretudo com portugueses. “Antigamente tinha 70 a 80 visitas diárias de pessoas à procura de colocação. Agora são 10 ou 15”, explica Domingos, de 46 anos, um transmontano de Montalegre radicado em Londres desde 1996. “Muita gente foi embora por causa da pandemia ou do Brexit. A hotelaria e a restauração sempre empregaram muitos portugueses, mas com a Covid grande parte mudou-se para as limpezas ou para as entregas ao domicílio. E agora é praticamente impossível trazer pessoal de Portugal, a não ser que tenham já o ‘settled status’ [o estatuto de residente]”.

Cartaz anuncia a procura de trabalhadores. Foto: EPA

A escassez de mão-de-obra provocou um aumento natural dos salários. “Há muita falta de pessoal e por causa disso há quem pague 15 libras [17,6 euros] por hora – em vez das 9 libras [10,6 euros] mínimas obrigatórias – a trabalhadores sem qualificações”, explica por sua vez João de Noronha, um diretor de marketing que vive em Thetford. “Na minha região há empresas a funcionar a 50 por cento [por falta de pessoal]. E há fábricas que pagam prémios a trabalhadores que consigam angariar e recrutar algum amigo”. Para este português, a crise tem uma única causa: o Brexit. “Falta a gasolina e as prateleiras estão vazias, mas a crise não é só logística. Os políticos justificam-se com a Covid, mas a verdadeira razão é o Brexit. O país, dizem, precisa de mais 100 mil camionistas. Mas qual é o motorista da UE que quer trabalhar aqui? Eles muitas vezes são pagos ao quilómetro e aqui estarão sujeitos a paragens de horas ou dias e a filas infinitas por causa da burocracia e da papelada provocadas pelo Brexit”.

Com a saída da UE, todos os habitantes do Reino Unido passaram a estar sujeitos a uma série de contrariedades e de despesas. O seguro automóvel britânico, por exemplo, deixou de ser reconhecido automaticamente nos países da UE (agora é preciso ter a chamada carta verde). Quem viajar entre a Inglaterra e Portugal com um animal de estimação precisa, agora, de um certificado sanitário, assinado por um veterinário. E a maior parte dos operadores de telecomunicações vai passar a cobrar tarifas de roaming a partir de janeiro de 2022.

Cartão de cidadão deixa de ser válido para entrar no Reino Unido Cidadãos portugueses terão de apresentar passaporte biométrico a partir de sexta-feira. Exceções são poucas.

Mas os contratempos foram mais significativos para as empresas. O divórcio entre o Reino Unido e a UE implicou o abandono do mercado único e da união aduaneira e isso pressupõe o regresso das alfândegas, das regras de origem e dos controlos sanitários. O Acordo de Comércio e Cooperação UE-Reino Unido entrou em vigor em maio passado e prevê o acesso mútuo ao mercado e consagra o comércio livre, sem quotas ou direitos alfandegários. O comércio de bens e mercadorias, no entanto, deixou de ser tão fácil e fluido como era antigamente. Há novas formalidades alfandegárias, novas declarações de exportação/importação que têm de ser preenchidas, novas regras de IVA.

O Brexit não trouxe nada de bom. Por vezes ponho-me a pensar, esforço-me por encontrar algum aspeto positivo. Mas não encontro um único. Marta Mateus

“A principal alteração foi a enorme quantidade de papelada que é necessária. E os atrasos provocados pelo processo de desalfandegamento dos produtos. Nos primeiros três meses foi E complicado. Mas agora estamos organizados de forma a que nunca nos faltem os produtos essenciais”, explica João Diogo, um alentejano de 50 anos radicado na Inglaterra desde meados da década de 1990. Ele é dono da empresa Supermercado Portugal que se dedica exclusivamente à venda online de produtos portugueses e brasileiros no Reino Unido. “O Brexit implica um atraso adicional de três dias [na importação de produtos] e muitos custos adicionais porque tive de contratar pessoas em Portugal e no Reino Unido que tratam da burocracia”.

Foto: Gary Grimshaw/Bailiwick Express/

O empresário Ilídio Ferreira Silva, da empresa de transportes e mudanças Silva & Silva, alinha pelo mesmo tom. O Brexit, diz ele, provocou uma quebra de 40 por cento no volume de negócios desta firma especializada no circuito entre Portugal e o Reino Unido. “Os transportes para Portugal continuam, mas no sentido inverso [para o Reino Unido] há pouco movimento. O Brexit complicou a vida. Há muito mais papelada, obrigam-me a contratar despachantes em Portugal e na Inglaterra, além das despesas adicionais com IVA nos dois países e custos com armazenamento e taxas alfandegárias que antigamente não existiam. Quando transportamos coisas para Portugal, por vezes temos de esperar quatro ou cinco dias pelo desalfandegamento”, diz Ilídio Silva, de 56 anos, natural de Cucujães e radicado em Norfolk desde 2004.

Não é fácil encontrar um português que tenha uma opinião favorável relativamente ao Brexit. A mesma Susana Forte Vaz, que trabalha no apoio à comunidade portuguesa residente em Norfolk, confirma que muita gente foi embora – sobretudo pessoas da Europa do Leste, mas também muitos portugueses. A região do chamado “Retângulo de Norfolk”, que se estende a cidades de regiões limítrofes como Boston, Peterborough ou Ipswich, tinha mais de 90 mil portugueses. Era a segunda zona mais portuguesa do Reino Unido, depois da capital. Os portugueses trabalham sobretudo nas fábricas de produtos alimentares, mas também na hotelaria, restauração e limpezas.

Muitos foram embora. A desvalorização da libra, acentuada depois do referendo, foi outro fator importante. No Verão de 2015, uma poupança de mil libras transferida para Portugal tinha um valor cambial de mais de 1400 euros. Hoje em dia o câmbio turístico coloca as duas moedas em quase paridade. “Não terá sido unicamente por causa do Brexit, mas aconteceu. Outra coisa que noto é um aumento da discriminação e do racismo. Antigamente os comentários eram mais subtis, mas agora são bem mais explícitos e na nossa cara”, diz ainda Susana, mãe de quatro filhos, todos nascidos na Inglaterra.

A pandemia, aliada ao Brexit, teve efeitos drásticos. Muita gente fez as malas, desfez-se de tudo e foi embora. Outros mandaram os filhos. Ricardina Pederneira

Com o bacon e os perus do Natal em risco, o Governo britânico anunciou nas últimas semanas que iria conceder vistos provisórios para cinco mil motoristas e outros 5500 para imigrantes que queiram trabalhar nas indústrias de aves e de carne de porco. Sempre atento às flutuações da opinião pública, o primeiro-ministro Boris Johnson terá começado a notar a frustração crescente de uma população a quem nunca foi explicado, no referendo de 2016, que as consequências da saída da UE seriam a escassez de mão-de-obra, as complicações nas fronteiras, as prateleiras vazias e as filas nos postos de gasolina.

No congresso anual do Partido Conservador, no mês passado, o populista Johnson voltou a prometer um futuro de rosas e uma economia de “salários altos, qualificações altas, produtividade alta”. Os salários estão a subir, de facto, empurrados pela escassez de pessoal – tal como estão a subir os preços, a inflação e a carga fiscal. Para Johnson e seus ministros, os problemas atuais nada têm que ver com o Brexit. Mas para a portuguesa Marta Mateus, da empresa Marta Vine, há dez anos importadora e distribuidora de vinhos portugueses no Reino Unido, não restam dúvidas. “As mudanças são evidentes. O Brexit não trouxe nada de bom. Por vezes ponho-me a pensar, esforço-me por encontrar algum aspeto positivo. Mas não encontro um único”, diz Marta.

