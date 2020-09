O objetivo é evitar uma nova corrida aos supermercados. Desinfetantes, alimentos e vacinas da gripe também têm venda limitada.

Reino Unido já está a racionar papel higiénico com medo de uma segunda vaga

O objetivo é evitar uma nova corrida aos supermercados. Desinfetantes, alimentos e vacinas da gripe também têm venda limitada.

Para evitar o cenário de março, com prateleiras vazias e stocks esgotados, vários supermercados do Reino Unido estão a racionar produtos alimentares e desinfeção. Depois da cadeia Morrisons ter começado a limitar o acesso ao papel higiénico e ao álcool gel, a Tesco decidiu impor um limite de três artigos por cliente, de acordo com o Mirror.

O racionamento diz respeito a produtos como farinha, massa, toalhitas e toalhitas antibacterianas. De resto, os artigos mais procurados nestas cadeias de supermercados. Mesmo nas compras online, produtos como arroz e vegetais enlatados têm restrições.

Citado pelos meios de comunicação britânicos, o CEO da Tesco desmente qualquer ruptura de stock. "Para garantir que todos possam continuar a comprar aquilo de que precisam, introduzimos limites de compra para alguns produtos", resumiu.

No mesmo sentido, numa mensagem tranquilizadora, os responsáveis da Morrisons explica que, apesar dos "níveis de stock estarem normalizados", "não há necessidade de comprar mais do que o normal".

Racionamento também chega ás farmácias

Em simultâneo, as farmácias começaram a suspender o agendamento para a vacina da gripe, depois da corrida massiva provocada pelo governo que recomenda a vacinação para reduzir a pressão sobre o sistema de saúde, numa altura em que os hospitais continuam a debater-se com o número crescente de novos infetados pelo novo coronavírus.

Desde a semana passada, que o país está a preparar-se para uma eventual segunda vaga de contágios pelo novo coronavírus. Atualmente, o patamar de casos diários no Reino Unido está em cerca de 3,7 mil, segundo a média dos últimos sete dias calculada pela Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres. Mas há estudos que apontam para o surgimento de cerca de 6 mil casos diários.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.