Manter a Irlanda do Norte sob a legislação da UE para evitar o obstáculo da fronteira com a Irlanda é um dos exemplos.

Reino Unido faz concessões à União Europeia e obtém acordo para o pós-Brexit

O acordo para o período de transição relativo ao pós-Brexit, que terminará a 31 de dezembro de 2020, foi alcançado entre Reino Unido e União Europeia, depois de várias concessões dos primeiros, segundo foi revelado em conferência de imprensa conjunta entre os responsáveis pelas negociações.

Um dos exemplos diz respeito à manutenção da Irlanda do Norte sob legislação da UE, o designado back stop, assim se evitando a questão da fronteira com a Irlanda.



Conforme refere o diário The Guardian, David Davies, ministro com a pasta da saída da União Europeia, indicou que "o mercado único e as questões do comércio não se modificam nos próximos dois anos", mas, ao contrário do que pretendia a primeira-ministra, Theresa May, "os cidadãos que chegarem ao Reino Unido durante o período de transição não serão tratados de forma diferente daqueles que já ali vivem", disse Michel Barnier, principal negociador do lado da União Europeia.



