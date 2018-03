Reino Unido expulsa 23 diplomatas russos

Theresa May fez a revelação no Parlamento. Escalada de tensão no relacionamento com Moscovo por causa da tentativa de assassínio do ex-espião Sergey Kripal e da filha. Inglaterra afasta delegações do Mundial de futebol, onde não haverá também representantes da Casa Real.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, revelou no Parlamento que o Reino Unido decidiu expulsar 23 diplomatas russos como medida de represália pelo alegado envolvimento da Rússia na tentativa de assassínio do ex-espião Sergey Kripal e da filha em Salisbury no passado dia 4. Além disso, foi ainda indicado que não haverá delegações oficiais, nem representantes da Casa Real inglesa no Mundial a realizar na Rússia no próximo verão.

May deixara um ultimato às autoridades russas até ontem e mantém a convicção de que houve envolvimento na tentativa de assassínio de Kripal e da filha. A primeira-ministra referiu-se a reações russas marcadas por "sarcasmo e desprezo", sublinhando: "Muitos de nós olhávamos com esperança para uma Rússia pós-soviética. Queremos relações melhores, mas o presidente Putin escolheu este modo trágico de agir", referiu, citada pela imprensa internacional.

Outras medidas que o Executivo de May irá adotar dizem respeito a questões legislativas contra o património de empresários ou funcionários russos em solo britânico, incluindo as suas movimentações.



Por outro lado, foi solicitada uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas com o objetivo de discutir o alegado envolvimento de Moscovo no caso do ex-espião que, tal como a filha, permanece internado em estado crítico. Para já, a União Europeia manifestou-se ao lado das autoridades do Reino Unido, disponibilizando-se a ajudar caso seja solicitada.

Do lado russo houve a ameaça de retaliações caso, por exemplo, o canal Russia Today, que emite a partir de Londres, fosse impedido de o fazer. "Qualquer ação ilegal contra um meio de informação da Federação russa na Grã-Bretanha levará a medidas de reação, segundo o princípio da reciprocidade", advertiu Dmitri Peskov, porta-voz da presidência russa.















