Reino Unido, EUA e Austrália estão a desenvolver mísseis hipersónicos em conjunto

Reino Unido, Estados Unidos e Austrália estão a desenvolver em conjunto mísseis hipersónicos, difíceis de detetar pelas defesas antiaéreas, no âmbito da aliança militar contra a crescente influência da China no Indo-Pacífico, foi hoje divulgado.

“Comprometemo-nos (…) hoje a iniciar uma nova cooperação trilateral em meios de guerra hipersónicos, antihipersónicos e eletrónicos”, afirmam num comunicado conjunto os líderes dos EUA, Joe Biden, do Reino Unido, Boris Johnson, e da Austrália, Scott Morrison.

Estes mísseis hipersónicos, que podem atingir cinco vezes ou mais a velocidade do som, são mais rápidos e manobráveis que os mísseis padrão, tornando-os mais difíceis de intercetar.

O Pentágono revelou hoje que testou um míssil hipersónico no início de março, logo após a Rússia ter iniciado a invasão da Ucrânia.

Depois de ser lançado do avião que o transportou para o céu, o projétil foi impulsionado por um turbojato e acelerou a mais de cinco vezes a velocidade do som por "um longo período de tempo", de acordo com o comunicado da agência norte-americana.

Invencíveis, hipersónicas ou invisíveis: as armas de que a Rússia se orgulha Os mísseis hipersónicos Avangard ("vanguarda", em russo) da Rússia são capazes de mudar de rumo e altitude a velocidades muito elevadas, tornando-os "praticamente invencíveis", segundo Putin. Kinjal, o "punhal" hipersónico, foi utilizado pela primeira vez na Ucrânia.

Em março, a Rússia alegou ter utilizado mísseis hipersónicos na Ucrânia, que a confirmar-se foi o primeiro uso conhecido em condições reais de combate deste sistema, testado pela primeira vez em 2018.

Reino Unido, EUA e Austrália também divulgaram hoje que acordaram “expandir a partilha de informações e aprofundar a cooperação em inovação de defesa”.

Os três países anunciaram em setembro de 2021 a parceria estratégica AUKUS para a região do Indo-Pacífico, visando combater a influência da China, embora sem citar explicitamente Pequim.

Esta aliança tem já planeada a entrega de submarinos movidos a energia nuclear para a Austrália e os três países adiantaram hoje que estão “satisfeitos” com o progresso feito nesta área de defesa militar.

No entanto, este pacto causou desagrado em Paris, levando à rescisão de um grande contrato de armamento entre França e a Austrália.

