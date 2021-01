A vacina da AstraZeneca-Oxford é mais barata, mais fácil de armazenar e, portanto, mais fácil para uma campanha de imunização em larga escala.

Reino Unido é o primeiro país do mundo a usar a vacina da AstraZeneca-Oxford

Redação

O Reino Unido tornou-se na segunda-feira o primeiro país a administrar à sua população a vacina Covid-19 do laboratório britânico AstraZeneca e da Universidade de Oxford. A vacina da AstraZeneca-Oxford é mais barata, mais fácil de armazenar e, portanto, mais fácil para uma campanha de imunização em larga escala do que as dos seus concorrentes Moderna e Pfizer-BioNTech, que já foram aprovadas e distribuídas em vários países, incluindo os Estados Unidos.

A vacina Pfizer-BioNTech já foi injetada em mais de um milhão de pessoas no Reino Unido desde o lançamento da campanha de vacinação no início de Dezembro. As autoridades britânicas encomendaram 100 milhões de doses da vacina à AstraZeneca-Oxford, 520.000 das quais estão prontas na segunda-feira, de acordo com o Departamento de Saúde.

Em Inglaterra, centenas de novos centros de vacinação deverão abrir esta semana, para além dos 730 já em funcionamento. "Estou encantado por lançar hoje a vacina de Oxford, herdada da ciência britânica", disse o Ministro da Saúde Matt Hancock numa declaração esta segunda-feira. "Este é um ponto de viragem na nossa luta contra este vírus horrível e espero que dê a todos a esperança de que o fim desta pandemia esteja à vista".

A vacina AstraZeneca-Oxford foi também aprovada pela Argentina e, no domingo, pela Índia, o que permitirá ao país de 1,3 mil milhões de pessoas iniciar uma das campanhas de vacinação mais massivas do mundo.

A Índia, onde o Covid-19 causou mais de 150.000 mortes, quer imunizar até 300 milhões de pessoas até meados de 2021.





