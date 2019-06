Pedido dos Estados Unidos será agora analisado pelos tribunais britânicos

Reino Unido assina ordem de extradição de Julian Assange

O secretário da Administração Interna do governo britânico, Sajid Javid, revelou, na manhã desta quinta-feira, no programa Today da BBC, que autorizou o pedido de extradição de Julian Assange pelos Estados Unidos onde está acusado de espionagem e conspiração. “Ele está bem atrás das grades. Há um pedido de extradição dos Estados Unidos que vai ser recebido nos tribunais amanhã, mas, ontem, assinei e certifiquei uma ordem de extradição”. A decisão de Sajid Javid abre caminho aos tribunais britânicos para enviarem o fundador do Wikileaks para os Estados Unidos.

Washington pediu formalmente esta quarta-feira a extradição de Assange que enfrenta 18 acusações que incluem a publicação de informação classificada e conspiração para penetrar ilegalmente em computadores governamentais. As novas acusações foram feitas por um grande júri do Estado da Virgínia, que agora acusa Assange de espionagem e publicação de documentos altamente confidenciais, o que poderá significar uma sentença de até 170 anos.A acusação argumenta que o jornalista ajudou a ex-soldado Chelsea Manning a decifrar chaves de acesso a computadores do governo norte-americano para extrair informação sem deixar rasto.

“A última palavra é dos tribunais mas o secretário da Administração Interna tem um papel muito importante e eu quero ver feita justiça sempre e temos um pedido de extradição legítimo, por isso assinei-o mas a decisão final é agora dos tribunais”, afirmou Javid.

A audiência de extradição do australiano de 47 anos que tinha sido adiada pelo tribunal de Westminster por motivos de saúde no mês passado vai realizar-se esta sexta-feira se o fundador do Wikileaks estiver em condições.

Refugiado por quase sete anos na embaixada do Equador em Londres para evitar a extradição para a Suécia, que pediu a sua entrega para interrogatório por alegados delitos sexuais que sempre negou e pelos quais nunca foi acusado, Julian Assange foi entregue pelo Equador a 11 de abril às autoridades britânicas. Foi julgado e condenado a 50 semanas de prisão pela violação das condições da sua libertação condicional. O jornalista temia que se sendo entregue à justiça sueca acabasse extraditado para os Estados Unidos pela difusão em 2010 de documentos secretos sobre as guerras no Iraque e no Afeganistão.

