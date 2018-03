Tentativa de assassínio de ex-espião e da filha continua na ordem do dia. Russos voltam a negar envolvimento no caso.

Reino Unido apoiado por aliados no Conselho de Segurança da ONU contra a Rússia

Enquanto os russos voltavam a negar qualquer envolvimento no assunto, os aliados dos britânicos no Conselho de Segurança das Nações Unidas deixaram claro o seu apoio na reunião realizada ontem em Nova Iorque.



Nikki Haley, embaixadora dos Estados Unidos, foi taxativa: "É preciso que fique bem clara uma questão desde o início - os Estados Unidos estão ao lado da Grã-Bretanha em solidariedade. Os Estados Unidos consideram que a Rússia é responsável por este ataque a duas pessoas no Reino Unido com um gás usado no campo militar e que ataca o sistema nervoso", disse, citada pela imprensa internacional.

Pelos franceses falou François Delattre, manifestando solidariedade com os britânicos e salientando o facto de se ter cruzado "uma nova etapa, uma vez que uma substância nunca declarada à Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPCW) foi usada no território de um país europeu".



Jonathan Allen, que fez a apresentação do caso pelo lado britânico, acusou a Rússia de "grave violação da Convenção contra as Armas Químicas, porque não tornou público o seu programa de desenvolvimento do gás em causa. Não se tratou de um crime banal, foi um ataque à Carta das Nações Unidas, a base da ordem legal internacional", defendeu, citado pelo diário The Guardian.

Do lado russo, Vissaly Nebenzia rejeitou todas as acusações, desmentiu que alguma pesquisa sobre a substância tenha sido realizada pela Rússia e que "a fonte mais provável do produto são os países que o fizeram, entre os quais o Reino Unido", referiu, segundo o Guardian.



Além disso, disse que o ataque foi "uma encenação para atacar a reputação russa" e que a carta de Theresa May à ONU fora "uma ameaça a um país soberano". E acrescentou: "A carta contém afirmações completamente irresponsáveis que tenho dificuldades em comentar com recurso a linguagem diplomática."







