Guerra na Ucrânia

Reino Unido acredita que invasão russa está 'parada em todas as frentes'

Lusa "A resistência ucraniana continua firme e bem coordenada. A grande maioria do território ucraniano, incluindo todas as grandes cidades, continua nas suas mãos", de acordo com a último boletim da inteligência militar divulgado hoje pelo Ministério da Defesa britânico.

A invasão russa da Ucrânia está “em grande parte paralisada em todas as frentes", de acordo com a último boletim da inteligência militar divulgado hoje pelo Ministério da Defesa britânico.

Este relatório, divulgado diariamente através da rede social Twitter, indica que "as forças russas fizeram progressos mínimos por terra, mar ou ar nos últimos dias e continuam a sofrer grandes baixas" na Ucrânia.

Entretanto, hoje o ministro da Defesa, Ben Wallace, revelou que iria enviar um sistema de mísseis Sky Saber e 100 soldados para a Polónia, reforçando a presença na frente leste da NATO.

De visita em Varsóvia, para conversações bilaterais sobre a crise na Ucrânia, disse que o sistema de mísseis antiaéreos de médio alcance "visa proteger o espaço aéreo [da Polónia] de qualquer agressão adicional da Rússia”.

No domingo, a base militar ucraniana de Yavoriv, a menos de 25 quilómetros da fronteira da Polónia, foi atingida com mísseis disparados pela Rússia, tendo feito, segundo as autoridades ucranianas, pelo menos 35 mortos e 134 feridos.

Nos últimos anos, esta base serviu como campo de treino para as forças ucranianas, sob a supervisão de instrutores estrangeiros, principalmente norte-americanos e canadianos.

Esta infraestrutura em Yavoriv foi um dos principais centros usados para exercícios militares conjuntos entre as forças ucranianas e da Aliança Atlântica.

