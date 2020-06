Portugal e Suécia não constam da lista avançada pelos media britânicos.

Reino Unido abre “corredores aéreos” com países europeus a 6 de julho

O Reino Unido vai abrir a 06 de julho corredores de viagem, que permitem aos turistas britânicos evitar a quarentena no regresso ao país, com um conjunto de países europeus a divulgar na segunda-feira, noticiou hoje a BBC.

A emissora precisa que a lista de países deve incluir Espanha, França, Grécia, Itália, Alemanha, Holanda, Bélgica, Finlândia, Noruega e Turquia, mas não Portugal ou a Suécia.

Desde 08 de junho que todas as pessoas que chegam do estrangeiro ao Reino Unido, incluindo britânicos, são obrigadas a permanecer em isolamento durante 14 dias para reduzir a probabilidade de contágio da covid-19.

Caso não respeitem a quarentena, incorrem numa multa de cerca de 1.000 euros.

Citado pela BBC, um porta-voz do governo afirmou que as novas regras vão dar aos britânicos “a oportunidade de umas férias de verão no estrangeiro”, mas frisou que o alívio de medidas depende da manutenção de um risco baixo de propagação do vírus.

O Governo “não hesitará em travar” as novas regras se a situação epidemiológica evoluir desfavoravelmente.

Portugal e a Suécia, que têm registado um aumento do número de infeções, deverão ser classificados com a cor vermelha, segundo o esquema de cores que Londres prevê aplicar.

O porta-voz citado pela BBC reconheceu, contudo, que nada impede um turista britânico de viajar para um aeroporto em Espanha, seguir de automóvel até Portugal e, depois das férias, regressar ao seu país da mesma forma, de carro até Espanha e, daí, de avião para o Reino Unido.

A secretária de Estado do Turismo de Portugal, Rita Marques, frisou à BBC que Portugal foi nomeado o destino mais seguro da Europa pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) e é um “destino ’clean & safe’”.

“Alguns países estão nesta lista e Portugal está a lutar por um lugar”, disse a secretária de Estado, acrescentando que a situação está “completamente sob controlo” e está a ser feito um número significativo de testes.

O setor de viagens e turismo britânico tem criticado a abordagem do governo às viagens para países europeus, considerando “encorajadora” a abertura de corredores aéreos, mas pedindo que eles sejam alargados a mais países, nomeadamente Portugal, destino de cerca de 3 milhões de turistas britânicos anualmente.

Segundo números oficiais de sexta-feira, o Reino Unido registou 43.414 mortos (em 309.360 casos de infeção) desde o início da pandemia covid-19, o mais alto na Europa e o terceiro maior número a nível mundial, atrás dos EUA e Brasil.

Em Portugal, segundo os números da Direção Geral da Saúde (DGS) também de sexta-feira, morreram 1.555 pessoas das 40.866 confirmadas como infetadas.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 490 mil mortos e infetou mais de 9,68 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

