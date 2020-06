A decorrer em paralelo em Espanha e na Suíça, a investigação quer apurar a origem de uma doação de 65 milhões de euros que entrou na conta da "amante" do monarca de 82 anos, Corinna Larsen.

Mundo 2 min.

Rei Juan Carlos investigado por branqueamento de capitais

A decorrer em paralelo em Espanha e na Suíça, a investigação quer apurar a origem de uma doação de 65 milhões de euros que entrou na conta da "amante" do monarca de 82 anos, Corinna Larsen.

O Supremo Tribunal espanhol decidiu investigar as suspeitas de corrupção que recaem sobre o rei emérito. O objetivo é perceber o papel de Juan Carlos na adjudicação das obras de construção da linha de alta velocidade entre Medida e Meca a empresas espanholas.

"Dada a importância institucional desta investigação", a procuradora-geral do Estado, Dolores Delgado, encarregou o procurador da Câmara de Crimes Económicos, Juan Ignacio Campos, de conduzir o inquérito, assistido por três outros procuradores, "que assumirão a inegável complexidade técnica" do processo. O processo só teve a luz verde da justiça porque o antigo chefe de estado perdeu a imunidade que a Constituição espanhola lhe concedeu até 2014, quando abdicou do trono.

Doação na origem das suspeitas

A decorrer em paralelo em Espanha e na Suíça, a investigação quer apurar a origem de uma doação de 65 milhões de euros que entrou na conta da "amante" do monarca de 82 anos, Corinna Larsen.

Uma conversa entre Larsen e um ex-comissário da polícia, José Villarejo, a cumprir pena de prisão desde 2017, deu origem a este processo, que está a decorrer em simultâneo com as investigações do Ministério Público de Genebra contra as movimentações de alegados testas de ferro em contas bancárias na Suíça.

Segundo o La Tribune de Genève, o Ministério Público suíço encontrou alegadas provas da movimentação de 100 milhões de dólares por vários gestores de contas na Suíça e suspeita que esse dinheiro, que chegou a uma conta no Panamá da Fundação Lucum, seria proveniente do rei saudita Abdul Aziz Al Saud, sendo o único beneficiário desta fundação Juan Carlos.

Em 2012 o dinheiro foi transferido para uma conta de Corinna Larsen, embora o monarca tivesse reservado um milhão para uma outra "antiga amante" residente em Genebra.Os advogados de Larsen explicaram, numa declaração, que em 2012 a sua cliente tinha recebido um presente "não solicitado” do Rei "que o descreveu como uma forma de doação para ela e para o seu filho".

Escândalo familiar

O caso que abalou a reputação da família real espanhola, obrigou o filho e atual Rei a renunciar a qualquer futura herança a que tenha direito do seu pai. Acusado de ser o segundo beneficiário da conta da fundação panamenha, Filipe também optou por retirar as ajudas de custo anuais pagas a Juan Carlos.

Confrontado com as revelações do jornal britânico The Telegrah, Filipe diz-se inocente e nega ter conhecimento do caso. Aos 52 anos é o rosto oficial da decadência da casa real que afastou a irmã, Cristina, depois do escândalo de corrupção e lavagem de dinheiro que coloco o marido, Iñaki Urdagarin atrás das grades, condenado a uma pena de cinco anos e dez meses de prisão efetiva.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.