O tribunal britânico concedeu hoje imunidade ao rei emérito espanhol sobre as alegadas acusações feitas por Corinna Larsen. Contudo, o caso continua em tribunal e pode ir a julgamento.

Juan Carlos ganha imunidade em processo de assédio movido pela ex-amante

O antigo rei de Espanha, Juan Carlos, ganhou uma batalha nesta terça-feira contra a mulher com quem manteve uma relação extra-conjugal e que o acusa de assédio: a justiça britânica concedeu-lhe imunidade até à sua abdicação em 2014.

No entanto, a guerra não está ganha para o monarca de 84 anos. É que a maioria dos alegados factos, que lhe são imputados por Corinna Larsen, ocorreram após ter passado o trono ao filho, e por isso já não estão abrangidos pela imunidade. É assim muito provável que o caso continue em tribunal no Reino Unido, onde reside a ex-amante, num julgamento que será embaraçoso para o rei emérito espanhol, ainda no “exílio dourado” em Abu Dhabi.



Juan Carlos e Corinna Larsen mantiveram uma relação entre 2004 e 2009. AFP

Corinna Larsen, 58 anos, também conhecida como Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, manteve uma relação com Juan Carlos entre 2004 e 2009, como a própria contou publicamente, e embora o antigo rei tenha agora ganho imunidade até 2014, a maioria das acusações de assédio da dinamarquesa nascida na Alemanha referem-se a situações ocorridas após a abdicação.

Segundo os advogados de Corinna , o assédio do rei aconteceu a partir de 2012, prolongando-se por oito anos. Em 2020, a mulher colocou Juan Carlos em tribunal, num processo que agora irá continuar.

Corinna Larsen afirma que foi espiada e perseguida durante esses oito anos por ordem do antigo monarca, tendo ela e os seus filhos sido alegadamente ameaçados e casa alegadamente invadida. A empreendedora acusa o rei emérito de lhe ter exigido que ela lhe devolvesse os presentes oferecidos durante a relação amorosa, como obras de arte, joias e dinheiro, no valor de 65 milhões de euros.

Processo em tribunal

Em outubro de 2020, Corinna apresentou uma queixa em tribunal por assédio exigindo ao antigo monarca uma compensação por danos psicológicos e perda de rendimentos devido à ansiedade com que passou a viver, pedindo ainda uma ordem de restrição. O pai de Filipe VI de Espanha nega veementemente todas as acusações e iniciou os procedimentos legais para obter imunidade.

Em março passado, o Supremo Tribunal em Londres decidiu que o antigo monarca não tinha direito à imunidade pessoal, uma vez que já não era chefe de Estado ou membro da família real.

Juan Carlos I interpôs um recurso e esta terça-feira, os juízes britânicos contrariaram parte da decisão jurídica anterior, decidindo conceder-lhe imunidade nos tribunais do Reino Unido durante o período anterior à abdicação abrangido pelas acusações de Corinna.

No entanto, esta decisão de recurso não põe fim ao processo movido pela angtiga princesa alemã, cujo título lhe foi retirado após a separação do príncipe Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, com quem esteve casada entre 2000 e 2005.

A romance com Corinna Larsen foi um dos escândalos que levaram à abdicação de Juan Carlos, em 2014. AFP

Corinna avança para julgamento

"A acusação de Corinna pode agora avançar para um julgamento no Supremo Tribunal em Londres", declarou o seu advogado, Michael Kim. "A maior parte da queixa de Corinna (...) não é afetada e deve ir a julgamento. Levanta alegações muito graves de assédio que decorreram durante um longo período de tempo e que serão examinadas em pormenor quando o julgamento tiver lugar", acrescentou o magistrado.

A relação de Juan Carlos com Corinna Larsen tornou-se pública em 2012, quando o monarca partiu uma anca enquanto estava de férias no Botswana, na companhia da então amante, e teve de ser transportado para Espanha.

A revelação desta relação extraconjugal, quando Espanha vivia uma taxa de desemprego recorde, provocou a ira no país.

Juan Carlos subiu ao trono em 1975, após a morte do ditador Franco, que o nomeou como seu sucessor, e durante décadas foi aclamado no seu país e internacionalmente por ter devolvido a democracia a Espanha. Contudo, nos últimos anos, a sua popularidade foi diminuindo devido a diversos escândalos pessoais, entre eles a relação proibida com Corinna Larsen, a par com revelações sobre o seu estilo de vida luxuoso.

Sob enorme pressão, o rei Juan Carlos viu-se obrigado a abdicar do trono, em 2014, para salvar a monarquia, passando o legado ao seu filho Filipe IV, que entretanto já se distanciara do progenitor devido aos escândalos.

O podcast da polémica

O processo judicial Corinna Larsen vs Juan Carlos I vai continuar, numa altura em que um controverso podcast, intitulado "Corinna and the King" (Corinna e o rei), produzido por dois jornalistas baseados em Londres, está a revelar-se popular em Espanha.

Juan Carlos e Sofia, quando ainda eram monarcas. AFP

No programa, Corinna Larsen fala sobre como a relação com o antigo rei a prejudicou, abrindo-lhe a porta para um mundo "perigoso" e como se envolveu - contra a sua vontade, alega - em investigações criminais em Espanha sobre as origens da fortuna de Juan Carlos.

As investigações sobre corrupção e desvio de fundos contra Juan Carlos I, que o levaram a exilar-se nos Emirados Árabes Unidos, foram encerradas em março passado, por decisão da Procuradoria Geral de Espanha.

Apesar de continuar a viver nos Emirados Árabes Unidos, para onde se mudou em 2020, o antigo monarca já voltou a Espanha após o encerramento do caso jurídico.

