O filho mais velho da Rainha Isabel II, de 73 anos, falou ao país pela primeira vez, esta sexta-feira, depois da morte da mãe.

Isabel II

Rei Carlos III. "Prometo servir-vos durante o tempo que Deus me der"

Maria MONTEIRO O filho mais velho da Rainha Isabel II, de 73 anos, falou ao país pela primeira vez, esta sexta-feira, depois da morte da mãe.

O Rei Carlos III dirigiu-se pela primeira vez à população britânica esta tarde, após a morte da mãe, a rainha Isabel II, na quinta-feira. Num discurso televisivo de quase 10 minutos, emitido pela BBC, começou por manifestar os "sentimentos de profundo pesar" da família pela perda da monarca.

"Minha mãe muito amada". Carlos III faz primeira declaração como rei É oficial. O Palácio de Buckingham já trata Carlos como rei e Camila como rainha consorte. O filho mais velho da rainha Isabel II deixa uma homenagem à mãe.

"Sua Majestade a Rainha, a minha adorada mãe, era uma inspiração e um exemplo para mim para a minha família", declarou, sublinhando a "mais sincera dívida" que a casa real britânica tem para com a sua mãe e avó pelo "amor, afeto, compreensão e os conselhos" que sempre lhe deu.

Lembrando a "promessa de uma vida ao serviço do povo" feita por Isabel II quando ascendeu ao trono em 1952, aos 25 anos, Carlos III renovou os votos da mãe, jurando solenemente "defender os princípios constitucionais da nação" no "tempo restante que Deus [lhe] conceder".

"Quaisquer que sejam os vossos contextos e crenças, comprometo-me a servir-vos com lealdade e respeito", afirmou, deixando a salvaguarda de que, a partir de agora, a sua vida irá mudar e não poderá dedicar tanto do seu tempo às diversas organizações de caridade com que trabalhava.

Fotos. Lágrimas e consternação no adeus a Isabel II Várias pessoas fizeram questão de prestar uma última homenagem em frente ao Palácio de Buckingham.

O rei terminou o discurso com um novo agradecimento à sua "querida mamã", que agora se junta ao seu "querido papá", o Príncipe Filipe, pelo amor pela "nossa família e pela nossa família de nações".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.