No Reino Unido, uma greve sem precedentes junta enfermeiros, paramédicos e condutores de ambulâncias. O Governo diz que não há espaço para negociações.

Regulador recomenda não aumentar salários a enfermeiros: 14% vivem do banco alimentar

O Público trazia esta semana uma página inteira dedicada a uma entrevista do ex-ministro da Saúde britânico, Sajid Javid, à Sky News, e a sua opinião sobre o aparente ponto de ruptura do Serviço Nacional de Saúde (NHS), a propósito da greve dos enfermeiros que está a paralisar o país, a que se juntaram estes dias paramédicos e condutores de ambulâncias. Seguem-se citações sobre o futuro de Javid (parece que vai abandonar a política) e dos Tories (parece que perderão eleições). Uma entrevista com um político britânico que já nem é ministro será o gancho para página inteira num jornal português. Porquê?

Pela primeira vez na história do Royal College of Nursing, mais de 100 mil enfermeiros estão em greve no Reino Unido. Se a estes associarmos a grande onda de greves desde o Verão, agudizada este Dezembro para todo o período das Festas, de advogados nos tribunais, de bombeiros, de professores do ensino básico e superior, dos correios, dos serviços de fronteira, dos transportes públicos urbanos e ferroviários (e os médicos juntam-se em Janeiro) – temos o retrato de um país em luta, com 10.7% de inflação (a mais alta em 40 anos), 81% de aumento de famílias dependentes do banco alimentar, 9.7 milhões de adultos com insegurança alimentar, 11% de aumento de sem-abrigo, em que 1 em 4 crianças vivem na pobreza (3.6 milhões).

O governo de Rishi Sunak tem dado provas de que não pretende sentar-se à mesa a negociar com o sindicato dos enfermeiros (nem com nenhum sector, aliás), invocando sempre um “estudo” de uma “Entidade Reguladora Independente” que não “lhe permite” fazer aumentos porque “salários altos estimulam a inflação” (sim, ainda estamos assim).

Entre chamar o exército para cobrir falta de paramédicos, ambulâncias e de serviços fronteiriços (o exército foi encorajado pelos enfermeiros a fazer greve também), ou desenhar novas leis para poder restringir ainda mais o direito à greve (não é só Sunak, vimos no Congresso dos EUA, e também a UE e algumas propostas de revisão Constitucional portuguesas têm o mesmo intuito, sob o chapéu dos “serviços essenciais”) – está feito o retrato deste governo com “pedigree de elite e um lifestyle privilegiado” (New York Times).

O Reino Unido é a 5ª maior economia do mundo e tem a segunda dívida do PIB mais baixa do G7. É talvez por isso que lemos com normalidade o banal resumo duma entrevista com um ex-ministro, ex-banqueiro (Chase e Deutsche Bank), que até se vai retirar da política (who cares?), para trabalhar para a empresa de investimentos americana Pimco (Financial Times), com uma fortuna avaliada em 8 milhões de libras, que desviou dinheiro para offshores quando era ministro das Finanças (Independent), num jornal diário português. Mas não podemos ler quase nada sobre as condições de vida nem o estado das lutas dos trabalhadores britânicos.

Lembram-se do enfermeiro Luís, o português que salvou Boris Johnson durante a pandemia? Todas as quintas-feiras saímos à rua para aplaudir o Luís e os trabalhadores do NHS. Mas nem aplausos nem medalhas (como a de Marcelo Rebelo de Sousa a Luís) põem comida na mesa. Realmente, o Luís é capaz de ganhar mais em Londres do que em Portugal (para os que ainda acreditam em comparações entre salários brutos), mas os salários dos enfermeiros sofreram cortes e congelamentos na última década devido à austeridade no sector público (informação familiar aos trabalhadores da função pública em Portugal). Isto significou, segundo a New Statesman, “que os salários da maioria dos trabalhadores não aumentaram com a inflação. Como resultado, os salários de alguns enfermeiros diminuíram 20% em termos reais nos últimos 12 anos. Esse número contextualiza a sua [actual] demanda por um aumento salarial de 5% acima da inflação.”

No ano passado, 1 em 9 enfermeiros deixaram o NHS (cerca de 40 mil). Dados do think tank Nuffield Trust dizem que o salário dos trabalhadores do NHS foi mais baixo em 2021/22 que em 2010/11. O jornalista Taj Ali acrescenta, na Tribune, que o salário real dos enfermeiros “caiu 1.800£ este ano, [recebem] menos 5.000£ desde 2010” e que 14% dos enfermeiros recorrem ao banco alimentar. Uma pesquisa do Cavell Trust revelou que “quase um terço dos enfermeiros tem dificuldade em cobrir o custo da alimentação e aquecimento das suas casas. Mais de um quarto (27%) das unidades do NHS já operam bancos alimentares para funcionários, e outras 19% planeiam abrir um, para ajudar a aliviar as agudas dificuldades financeiras que os trabalhadores enfrentam.” Apenas 21% dos enfermeiros “diz haver pessoal suficiente para fazer o seu trabalho adequadamente.”

Em todo o país, houve 417 mil dias de trabalho perdidos para greves em Outubro, 209 mil em Setembro, 356 mil em Agosto. Os sindicatos prevêem que, em Dezembro, 1 milhão de dias de trabalho sejam perdidos para greves. O equivalente a uma perda de “sete milhões de horas de trabalho”. Segundo a New Statesman, “a escala da actual onda de disputas ainda está muito aquém das vistas nas décadas de 1980 ou 1970, mas é já é um factor material que impacta o PIB britânico pela primeira vez em quase três décadas.”

