Regulador europeu dá luz verde a vacina da Novavax

AFP Esta é a quinta vacina contra a covid-19 aprovada na UE, depois da Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen e AstraZeneca.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) deu esta segunda-feira luz verde à vacina contra a covid-19 da Novavax, que utiliza uma tecnologia mais convencional do que as utilizadas para as vacinas previamente licenciadas.

A tecnologia utilizada por este fármaco poderá ajudar a reduzir o ceticismo entre os não-vacinados. A vacina Nuvaxovid da empresa americana Novavax torna-se assim "a quinta vacina recomendada na UE para prevenir a covid-19" em pessoas com mais de 18 anos, disse a EMA numa declaração.

A Nuvaxovid é uma vacina baseada em proteínas que desencadeiam uma resposta imunitária, mas sem o vírus. A tecnologia é semelhante à utilizada nas vacinas contra a hepatite B e tosse convulsa com décadas de existência, amplamente utilizadas em todo o mundo.

De acordo com o CEO da empresa, Stanley C. Erck, a vacina "poderia ajudar a ultrapassar as principais barreiras à imunização global, incluindo os desafios da distribuição global e da hesitação vacinal".

O fármaco é administrado em duas injeções, geralmente no músculo do antebraço, com três semanas de intervalo. Os efeitos secundários adversos observados observados nas fases de testes foram geralmente leves a moderados, e resolvidos dentro de poucos dias após a vacinação.

A Comissão Europeia já tinha feito uma compra antecipada de 200 milhões de doses da sua vacina, mas irá agora acelerar o processo de tomada de decisão para permitir que a vacina seja incluída nos programas de vacinação em toda a UE.

Dados sólidos

"Após uma avaliação exaustiva, o Comité dos Medicamentos para Uso Humano (CHMP) da EMA concluiu por consenso que os dados sobre a vacina eram robustos e satisfaziam os critérios da UE em termos de eficácia, segurança e qualidade", disse a EMA.

Os principais ensaios clínicos - um no Reino Unido e outro nos EUA e México - envolvendo mais de 45.000 pessoas, mostraram uma eficácia entre 89 e 90% na redução do número de casos sintomáticos de covid. A EMA observou também que "a estirpe original da SRA-CoV-2 e algumas variantes preocupantes, tais como a Alfa e Beta eram as estirpes virais mais comuns que circulavam quando os estudos estavam em curso".

"Existem atualmente dados limitados sobre a eficácia do Nuvaxovid contra outras variantes preocupantes, incluindo a Omicron", disse, no entanto, a EMA, indicando que "a segurança e eficácia da vacina continuará a ser monitorizada à medida que for utilizada em toda a UE".

A empresa americana reconheceu que ainda está a avaliar a eficácia da vacina contra a Omicron, estando ainda a produzir uma versão específica para combater esta variante particularmente contagiosa.

A vacina da Novavax "apoiará as campanhas de vacinação nos Estados-Membros da UE durante uma fase crucial da pandemia", disse a EMA à medida que os avisos cresceram em todo o mundo sobre a propagação da variante altamente contagiosa da Omicron.

