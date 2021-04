O objetivo é lutar contra a variante sul-africana.

Região da Moselle é balão de ensaio com vacina Moderna nas farmácias

O objetivo é lutar contra a variante sul-africana.

A Moselle pode tornar-se num departamento piloto com a disponibilidade da vacina Moderna nas farmácias, anunciou sexta-feira, o presidente do Conselho de Orientação Estratégica das Vacinas, Alain Fischer.

Contudo, não especificou o calendário para este plano que "visa lutar contra a variante sul-africana", afirmou, segundo o L'essentiel, durante uma conferência de imprensa organizada pela Agência Regional de Saúde (ARS) do Grand Est.

Na Moselle, quase 40% das infeções em fevereiro estiveram relacionadas com esta variante. Agora, terá caído para 24% quando 75% dos casos são consequência da variante britânica. De acordo com este especialista, não há "estritamente nenhuma razão" para alterar a atual política de vacinação na Moselle ou para parar a vacinação com a AstraZeneca.

Não há "qualquer indicação de que esta vacina não seja eficaz contra a variante sul-africana", sustentou. Neste departamento, contudo, Fischer defendeu a manutenção do intervalo entre as duas doses de vacina em 28 dias em vez dos 42 dias definidos a nível nacional, porque "este é o intervalo ideal".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.