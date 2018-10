Referendo para proibir casamento homossexual falhou na Roménia

Participação não foi suficiente para tornar válidos os resultados: apenas 20,4% foram às urnas, mas era necessário um limite mínimo de 30%.

O referendo para vetar o casamento homossexual através da Constituição falhou na Roménia, porque se registou apenas uma participação de 20,4% do eleitorado quando o limite mínimo para que os resultados fossem válidos se situava nos 30%. A ideia inicial, defendida pelas organizações mais conservadoras da sociedade romena e apoiada pela igreja ortodoxa, era alterar a frase da Constituição que autoriza o "casamento entre dois esposos" para "casamento entre um homem e uma mulher".



Segundo a imprensa internacional, o falhanço, apesar dos dois dias estabelecidos para a votação, aconteceu apesar de uma campanha "cheia de ódio", conforme referiu Vlad Viski, diretor executivo da organização MozaiQ que defende os direitos LGBTI, citado pelo diário El País. "Houve linguagem agressiva, violenta, em que chegaram a dizer que, caso ganhasse o não, estaria aberta a porta para casamentos com animais ou poligamia", disse. De acordo com a publicação espanhola, as palavras de Viski remetiam para afirmações do líder do Partido Social-Democrata que está no poder - na televisão, Liviu Dragnea falou na possibilidade de "uniões entre um homem e um animal".



Elementos de várias entidades da sociedade civil alertam, por outro lado, que o Governo da primeira-ministra Viorica Dancila não está preocupado com a questão dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, mas com a ideia de dissimular os problemas de corrupção que têm gerado forte contestação, além de avisos da União Europeia (UE).



A Roménia, um dos últimos países da UE a despenalizar a homossexualidade, em 2001, foi mesmo tema de debate no Parlamento Europeu na última semana, conforme lembra o diário espanhol. Tanto Frans Timmermans, vice-presidente da Comissão, como elementos do partido social-democrata europeu, no qual está incluído o romeno, lembraram à primeira-ministra os valores de igualdade entre todos os cidadãos, seja qual for a sua orientação sexual, defendidos pela União Europeia.



