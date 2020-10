Juntamente com a Europol, autoridades belgas francesas desmantelaram uma rede que escravizava migrantes, na sua maioria sírios. Há 13 detidos. Até agora, quinze menores foram resgatados.

Rede de tráfico de migrantes e exploração de menores travada nas fronteiras do Luxemburgo

Em colaboração com a polícia de investigação criminal europeia, as autoridades belgas e francesas travaram uma rede de tráfico humano, envolvida no tráfico de migrantes, incluindo menores sujeitos a "mendicidade forçada". A rede que "atuava há vários anos" também está indiciada de fraude em troca de benefícios sociais e falsificação de documentos.

Estima-se que a rede tenha faturado cerca de 5 milhões de euros a escravizar pessoas. Em comunicado a Europol especifica que durante a operação coordenada por "agentes da Polícia Local Belga (Lokale Politie Brussel-West, Police Locale Bruxelles-Ouest) e da Polícia Nacional Francesa (Police nationale)", foram apreendidos "documentos falsificados, incluindo bilhetes de identidade, passaportes e certidões de nascimento e casamento falsificados, dispositivos móveis, jóias de ouro e provas de transferências de dinheiro".

Ao fim da ação policial que decorreu em Paris e Lyon, 13 indivíduos foram detidos. A Europol faz saber que, no decorrer da operação, "quinze menores explorados pelas suas próprias famílias foram resgatados e colocados sob a protecção das autoridades judiciais competentes.

Lucro do desespero

Debaixo da mira das autoridades desde abril de 2018, a organização criminosa é suspeita de facilitar a entrada irregular na Europa de milhares de sírios, fugidos da guerra, fornecendo-lhes posteriormente documentos falsos para solicitar asilo e benefícios sociais.

"As sucessivas fraudes, estimadas em mais de 250 mil euros por família, consistiram em registar várias vezes as mesmas crianças sob falsas identidades para ganhar mais benefícios sociais em França e na Bélgica", desvenda o comunicado da polícia internacional de investigação criminal. "Os criminosos exploravam as suas vítimas, fornecendo-lhes documentos falsos e alojamento em troca de pagamento", resume.

Segundo a investigação, esta rede de tráfico humano controlaria pelo menos 80 zonas de mendicidade na capital francesa. Forçadas, as crianças que eram sujeitas a pedir dinheiro, em troca de casa, eram frequentemente mudadas de posto, "sofrendo danos físicos e mentais".

