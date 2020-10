França pode estar mesmo a caminho de um reconfinamento generalizado, segundo os meios de comunicação social.

Reconfinamento. França aguarda instruções do Presidente

França pode estar mesmo a caminho de um reconfinamento generalizado, segundo os meios de comunicação social. As novas restrições são comunicadas por Emmanuel Macron no arranque da noite desta quarta-feira.

Face ao milhares de novos casos de infeção pelo novo coronavírus detetados só na última semana, França deverá impôr um novo período de isolamento obrigatório a toda a população.

Embora o discurso do Presidente Emmanuel Macron esteja previsto para esta noite, às 20h, os meios de comunicação social franceses avançam várias hipóteses. A BFMTV, por exemplo, fala num novo reconfinamento com a duração de um mês a entrar em vigor na quinta-feira, 29 de outubro.

Citando fontes próximas do processo de encerramento, acrescenta que este novo período seria mais flexível do que o anterior. As escolas infantis e primárias permaneceriam abertas, ao contrário das escolas secundárias e universidades.

Especulações à parte, as medidas fazem parte do caderno de encargos do Conselho de Defesa agendado para esta manhã.

Vozes do reconfinamento

Em tom de antecipação, na terça-feira, o primeiro-ministro Jean Castex admitiu que "novas medidas" para combater a epidemia de Covid-19 eram "indispensáveis" para conter a rápida disseminação do vírus no país.

O ex-Presidente François Hollande também se pronunciou sobre a evolução da pandemia naquele país e apontou o dedo à rapidez do processo. Diz que o "desconfinamento foi demasiado rápido" e também que o" regresso a setembro foi organizado de forma demasiado otimista".

Em entrevista à France Info defendeu um novo período de isolamento obrigatório. "Precisamos de explicar porque é que esta reconfiguração é necessária e a que é que ela deve conduzir. Devemos mostrar que existe uma solução", começou. "O pior para os franceses é a sensação de que estamos a improvisar à medida que a epidemia se desdobra".

