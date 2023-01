Mãe terá pedido para levarem o bebé para poder descansar, mas o pedido foi-lhe negado. Foi aberta uma investigação.

Recém-nascido morre asfixiado. Mãe adormeceu "exausta" após 17 horas de parto

Ana Patrícia CARDOSO Mãe terá pedido para levarem o bebé para poder descansar, mas foi-lhe negado o pedido. Acabou por desmaiar de cansaço. Foi aberta uma investigação.

Um bebé recém-nascido morreu asfixiado enquanto mamava no Hospital Sandro Pertini em Roma, na madrugada de 8 de janeiro. A tragédia traz de volta a discussão sobre a falta de pessoal nas unidades de saúde em Itália.

O cansaço da mãe já se arrastava desde o parto, que durou 17 horas. "A minha parceira estava exausta, não se conseguia levantar depois do parto, mas obrigaram-na a tomar conta do bebé imediatamente. Ela pediu para o levarem para descansar algumas horas, mas disseram-lhe que não", contou o pai ao jornal El Mundo.

A mãe falou com a imprensa italiana sobre os dias que antecederam o momento. "Durante duas noites após o nascimento, consegui, com dificuldade, manter o bebé perto de mim. Fiquei perturbada, pedi ajuda às enfermeiras, perguntando-lhes se podiam levá-lo algum tempo. Contudo, foi-me sempre dito que não era possível. E a mesma coisa aconteceu no sábado à noite, quando me senti pior do que nos dias anteriores. Pedi novamente para levarem o bebé, não o fizeram. Resisti duas noites, na última estava muito cansada. 'Não é possível', disseram-me eles", contou ao Corriere della Sera. "Nessa noite desmaiei, simplesmente não aguentei".

A mulher de 29 anos despertou sem o filho nos braços. A equipa médica já tinha levado a criança para tentar a reanimação, mas sem sucesso. "O bebé já não estava na cama comigo. Sem me dizerem uma palavra, fizeram-me levantar, fomos para outro quarto onde me disseram que o meu filho estava morto. Naquele momento não percebi nada, tudo desmoronou. Talvez até tenha desmaiado de novo", lembrou.



O pai da criança reforça a falta de apoio do pessoal e garante que quer justiça "também para as outras mães e bebés". "Ela estava muito cansada, o bebé não a deixava dormir. Mas o meu filho estava bem, aparentemente saudável. Agora estamos à espera do resultado da autópsia e confiámos o caso a um advogado" disse ao El Mundo.

"Ninguém nos pode devolver o nosso bebé, mas não queremos que outros pais passem pelo mesmo pesadelo. Não é correto que as mulheres sejam deixadas sozinhas nas enfermarias após o parto. Se não aconteceu a outras mães, é apenas porque tiveram sorte", defende. Por causa do protocolo covid-19 ainda em vigor, não lhe tinha sido permitido ficar com a mulher. Segurou o bebé apenas duas vezes.

O hospital terá realizado um teste de despiste de drogas à mãe por ter adormecido tão profundamente, mas deu negativo.

Foi aberta uma investigação para determinar a responsabilidade da instituição na morte do recém-nascido. O hospital confirma o caso, mas está impedido de comentar por lei. Num entanto, um porta-voz negou ao El Mundo que havia falta de pessoal naquela noite, afirmando que estavam várias enfermeiras, um pediatra e o anestesista de serviço, e que todos eles intervieram para tentar salvar a vida do recém-nascido. Também nega que alguém "obrigou a jovem mãe a ficar com o bebé".

