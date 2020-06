O homem de 60 anos "treme" sempre que ouve uma mota. Não dorme e já pediu ajuda à polícia.

Recebe pizza "por engano" há 9 anos

O homem de 60 anos "treme" sempre que ouve uma mota. Não dorme e já pediu ajuda à polícia.

Já chegou a enviar a encomenda para trás catorze vezes no mesmo dia. As pizzas chegam a qualquer hora e a qualquer dia da semana. A piada que também já passou por um simples erro na morada começou em 2011.

"Jean Van Landeghem, un sexagénaire de Turnhout, a la phobie des pizzas."https://t.co/pqx7zZOOix — Jeremy Audouard (@Jeremyaudouard) June 1, 2020

De há nove anos para cá, Jean Van Landeghem vive um autêntico inferno. "Tremo sempre que ouço uma mota", admite o reformado à Het Laatste Nieuws. Especialmente porque, de há uns anos para cá, além de pizzas chegam refeições de todos os restaurantes da cidade onde vive, na Bélgica. "Por vezes são pizzas, mas também espetadas ou pittas. Quem faz uma encomenda é criativo. Engraçado, não é? Já não", resume o homem de 60 anos.

Embora rejeite e não pague as encomendas, o belga lamenta que a "graça" acabe por prejudicar a saúde financeira dos restaurantes. "Custa-lhes dinheiro e têm de deitar a comida fora", indigna-se perante o episódio que se tornou recorrente ao ponto de ser notícia na imprensa do país vizinho.

"Sempre recusei entregas, por isso nunca paguei por nada. Portanto, este assédio às pizzas não só me incomoda a mim, como também aos restaurantes que têm um serviço de entregas: custa-lhes dinheiro e têm de deitar fora a comida. No dia da entrega de dez, fiz as contas: custou 450 euros. E aceitar a encomenda? Não, eu gosto de pizza, mas não 14 de cada vez! Além disso, só compro pizzas congeladas à Colruyt ou à Aldi. Por isso, nunca pedi que fossem entregues em minha casa", desespera.

Depois de noites sem dormir, Jean Van Landeghem procurou a polícia que mantém o mistério por desvendar. Recentemente, um amigo do reformado também começou a receber refeições em casa. "É provável que seja alguém do nosso círculo comum", imagina. "Quem quer que me tenha incomodado durante nove anos vai ter grandes problemas quando eu descobrir".





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.