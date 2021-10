Reator de Cattenom suspenso pela segunda vez em duas semanas

Crise energética Militares começam a distribuir combustível na segunda-feira no Reino Unido

O ministro das Empresas, Kwasi Kwarteng, destacou que “não há escassez de combustível” no país, pelo que as pessoas “deveriam continuar a abastecer com normalidade”, e pediu aos cidadãos que não se deixem levar pelo pânico para permitir que as coisas “possam voltar à normalidade”.