Numa cerimónia mais restrita devido à covid, a família real celebrou o batizado do principezinho Julian, de quatro meses. Vejas as fotos.

Batizado real. Príncipes Carl Philip e Sofia batizam filho mais novo

O principezinho Julian Herbert Folke, de quatro meses, terceiro filho dos príncipes Carl Philip e Sofia, e oitavo neto dos reis da Suécia foi batizado no sábado na capela do Palácio de Drottningholm, nos arredores de Estocolmo.



A família real mais próxima e familiares da princesa Sofia, bem como alguns membros do governo sueco e amigos dos príncipes, assistiram à cerimónia, que foi mais restrita devido à pandemia. Os reis, Carl Gustavo e Sílvia, e as suas outras filhas, a princesa herdeira, Vitória, e princesa Madalena, respetivos maridos e filhos estiveram presentes.

O príncipe Julian, nascido a 26 de março, duque de Halland, usou o vestido de batismo da família real sueca, que o seu pai já tinha usado, quando foi batizado em 1979, e que veste os bebés reais no batismo desde 1906, quando foi estreado no primeiro sacramento do príncipe Gustaf Adolf, nesse ano.

A mãe, a princesa Sofia, vestia um vestido branco bordado da casa Etro, muito elogiado nas redes sociais e o pai o uniforme militar.

O bebé é o sétimo na linha se sucessão ao trono, a seguir aos seus irmãos, Alexandre, de 5 anos, e Gabriel, de 3 anos.

Presentes estavam todos os primos. Os filhos da princesa herdeira, Vitória e do marido Daniel, a prima, princesa Estelle, de nove anos e o príncipe Oscar, de cinco anos, e os filhos da princesa Madalena e de Christopher O'Neill, a princesa Leonore, de sete anos, o príncipe Nicolas, de seis anos, e princesa Adrienne, de três anos.

Os príncipes Carl Philip e Sofia escolheram para padrinhos do filho mais novo, amigos do casal, Johan e Stina Andersson, amigos de longa data da princesa; um colega de escola de Carl Philip, Jacob Högfeldt; Patrick Sommerlath que é primo materno de Carl Philip, e Frida Vesterberg, que fundou com a princesa o Projeto Playground.

Todos eles participaram no serviço religioso, bem como os filhos do casal que ajudaram a deitar a água de batismo na cabecinha do príncipe e cumprimentaram os presentes durante toda a cerimónia, divertindo os presentes conta o site Royalcentral.

Depois da cerimónia, a família real posou para as fotografias e cumprimentou a imprensa que aguardava no exterior da capela. De seguida foi servido um almoço para todos os convidados no Palácio de Drottningholm.

