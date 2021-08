Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou, "em nome do povo português e do seu próprio, sinceros pêsames", à família real enlutada.

Presidente Marcelo envia condolências pela morte da princesa Maria do Liechtenstein

Lusa Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou, "em nome do povo português e do seu próprio, sinceros pêsames", à família real enlutada.

"Foi com profunda consternação e sincero pesar que tomei conhecimento do falecimento de sua alteza sereníssima a princesa Maria do Liechtenstein", refere o chefe de Estado numa nota publicada na página da Internet da Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou, "em nome do povo português e do seu próprio, sinceros pêsames", transmitindo os seus "profundos sentimentos pela incomensurável perda sofrida".

A princesa Maria do Liechtenstein morreu no sábado aos 81 anos, anunciou fonte oficial do principado.

Segundo a mesma fonte, a princesa, que nasceu em 1940 em Praga, estava hospitalizada depois de ter sofrido, na quarta-feira, um derrame cerebral.

O Liechtenstein, com cerca de 40.000 habitantes, é uma monarquia constitucional regida pelo príncipe Hans-Adam II desde 1989, embora este tenha cedido a gestão dos assuntos do principado em 2004 ao filho mais velho, o príncipe Alois.

