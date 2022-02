O rei Mohammed VI teve uma conversa telefónica com os pais de Rayan para exprimir as suas condolências.

Acidente

Rayan foi resgatado já sem vida, anuncia Casa Real de Marrocos

Rayan, o rapaz de 5 anos de idade que passou cinco dias no fundo de um poço de 32 metros, foi resgatado no sábado, mas já sem vida, após passar cinco dias no fundo de um poço de 32 metros, segundo um comunicado da Casa Real de Marrocos.

A declaração, relatada pela agência oficial MAP, foi publicada imediatamente após o fim da operação de resgate, que durou cinco dias, e depois do rapaz ter sido retirado.

O rei Mohammed VI teve uma conversa telefónica com os pais de Rayan para exprimir as suas condolências, adianta a declaração, acrescentando que o monarca seguiu de perto o "trágico incidente" e instruiu todas as autoridades para que tomassem todas as medidas necessárias para salvar a criança.

Mohammed VI "expressou as suas sinceras condolências à família neste doloroso incidente", lê-se na nota, que acrescenta que "esforços máximos" foram envidados para salvar a vida de Rayan, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

A nota assinala que o rei agradeceu os esforços das autoridades e das forças públicas, da sociedade civil e a solidariedade "forte" e "ampla" expressa aos familiares do rapaz.

O caso da criança Rayan manteve Marrocos e o mundo inteiro em suspense durante os últimos cinco dias.

