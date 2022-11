Embora tenha nascido na Bélgica em 1988, as suas raízes estão no Grão-Ducado. Os pais do novo astronauta moram há muitos anos no Luxemburgo.

Raphaël Liégeois. O primeiro astronauta de Differdange

Redação Embora tenha nascido na Bélgica em 1988, as suas raízes estão no Grão-Ducado. Os pais do novo astronauta moram há muitos anos no Luxemburgo.

A campanha de recrutamento da ESA para novos astronautas que foi lançada em março de 2021, chegou esta quarta-feira ao fim com o anúncio dos nomes dos cinco novos astronautas selecionados entre mais de 22.000 candidatos. São três homens (de Espanha, Bélgica/Luxemburgo e Suíça) e duas mulheres (de França e Reino Unido). Sim, há um belga-luxemburguês entre eles. Chama-se Raphaël Liégeois e cresceu em Differdange, onde ainda vivem os pais.

Os novos astronautas de carreira, que foram anunciados numa cerimónia transmitida em direto de Paris, França, vão iniciar no próximo ano o programa de treinos para futuras missões espaciais e vão juntar-se ao atual corpo ativo de sete astronautas da ESA - de Itália (2), Alemanha (2), Reino Unido (1), Dinamarca (1) e França (1).

A ESA selecionou também, pela primeira vez, um astronauta com uma deficiência física, enquadrado por um programa que servirá para estudar as condições e tecnologias que garantam missões seguras para estas pessoas.

Raphaël Liégeois não era o único do país com o sonho de se tornar austronauta. Vários luxemburgueses estavam entre os candidatos, escreve o Vírgule.

Segundo o artigo assinado pelo jornalista Simon Martin no jornal, Raphaël Liégeois obteve a nacionalidade luxemburguesa em 2018. Embora tenha nascido na Bélgica em 1988, as suas raízes estão no Grão-Ducado. Os pais do novo astronauta moram há muitos anos no Luxemburgo, mais precisamente em Differdange.

"Esta nomeação é extraordinária", diz Agência Espacial Luxemburguesa

O perfil do belga-luxemburguês na ESA menciona que estudou Engenharia Biomédica na Universidade de Liège, Bélgica, de 2005 a 2011. Tem ainda um mestrado em Física Fundamental pela Université Paris-Sud Orsay, em 2010.

Durante os estudos em Paris, participou numa campanha de voo parabólico com a agência espacial francesa CNES. Durante o período de doutoramento, Raphaël trabalhou como assistente de ensino em vários cursos, incluindo modelação de sistemas e sistemas não lineares, na Universidade de Liège, na Bélgica.

Em 2017, Raphaël e a mulher fizeram uma viagem de bicicleta de 4 meses - de Singapura à Bélgica -, para se encontrarem com poetas.

A Agência Espacial Luxemburguesa já reagiu à nomeação. "Para a Bélgica, esta é uma excelente notícia, pois o país é um dos maiores contribuintes para a ESA. Também marca uma certa continuidade com os anteriores astronautas belgas. Para nós, esta nomeação é extraordinária. É a primeira vez que temos uma ligação tão forte com um astronauta e esperamos que isto crie mais oportunidades no futuro", diz Marc Serres, CEO da LSA. "Espero que [a notícia] inspire mais luxemburgueses e crie novas vocações", acrescentou.

Uma francesa, Sophie Adenot, está também entre as selecionadas.

*com Lusa

