Polícia

Rapaz de 13 anos conduz a mais de 170 km/h na autoestrada em França

Tiago RODRIGUES Um rapaz de 13 anos foi apanhado a conduzir um carro a mais de 170 km/h na autoestrada A31, em Bouxières-aux-Dames, a norte de Nancy, em França, na terça-feira à noite.

Por volta das 23h, o radar da polícia mostrou um carro a 133km/h num troço limitado a 90km/h, em Bouxières-aux-Dames.



Segundo a rádio francesa France Bleu Lorraine Nord, a polícia perseguiu o veículo, mas nem as sirenes nem as luzes intermitentes conseguiram fazer parar o condutor e mais três passageiros que seguiam no carro a alta velocidade. Em vez disso, o condutor acelerou até aos 170 km/h.

Os agentres criaram então uma barreira no trânsito para forçar o veículo a parar. Quando finalmente conseguiram imobilizar o carro, ficaram surpreendidos ao descobrir que o condutor tinha apenas 13 anos. Além disso, o carro não tinha seguro nem a inspeção em dia.

O rapaz será julgado em breve no departamento Nord, onde reside, assim como o passageiro do banco da frente, já registado por várias infrações rodoviárias, que foi levado perante o Ministério Público na quinta-feira.

