"É melhor para mi, para o partido e para Espanha", resumiu o ex-primeiro-ministro espanhol.

Rajoy demite-se de líder do Partido Popular

"É melhor para mi, para o partido e para Espanha", resumiu o ex-primeiro-ministro espanhol.

Mariano Rajoy demitiu-se da liderança do Partido Popular. "É melhor para mim, para o partido e para Espanha", resumiu o ex-primeiro-ministro, cuja queda se registou na passada sexta-feira, após perder a moção de censura apresentada pelo PSOE de Pedro Sánchez.

Rajoy tornou-se presidente do PP em 2003, após indicação de José María Aznar, perdendo as eleições legislativas em 2004 e 2008, ganhando as de 2011, 2015 e 2016 para um tempo total de governação de sete anos.



"Chegou o momento de colocar um ponto final nesta história", afirmou entre lágrimas. "O PP deve seguir o seu caminho sob a liderança de outra pessoa", aconselhou Rajoy que tem um percurso de três dezenas de anos na política e também deverá deixar o lugar no parlamento espanhol.



Como possíveis candidatos à sucessão surgem os nomes de Alberto Núñez Feijóo, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Ana Pastor ou Alfonso Alonso.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.