Raio "divino" atinge Cristo Redentor no Rio de Janeiro

Redação Fotógrafo capta momento em que um raio atingiu o famoso monumento carioca durante uma trovoada no dia 10, e a imagem impressionante tornou-se viral.

O Cristo Redentor é um dos mais famosos monumentos do Rio de Janeiro, onde a estátua de Jesus Cristo gigante de braços abertos sobre a cidade carioca se ergue no cimo do morro do Corcovado, a 710 metros de altitude.

Para os habitantes do Rio de Janeiro o monumento é sagrado e amado, alvo de tanto orgulho. Entre os seus adoradores está o fotógrafo amador Fernando Braga que tem o privilégio de o poder observar da janela de sua casa, no bairro do Flamengo, sendo o Cristo Redentor protagonista de tantas imagens capturadas nos últimos anos.

No passado dia 10 de fevereiro, Fernando Braga conseguiu captar um momento há muito desejado, e alvo de tantas anteriores tentativas: o momento em que um raio atinge o Cristo Redentor, de 38 metros de altura, numa noite de forte trovoada no Rio de Janeiro.

A impressionante e rara imagem do raio "divino" sobre a cabeça de Jesus, como o batizou o fotógrafo, rapidamente é partilhada e se torna viral em todo o mundo. “Há um ano que estou a tentar, foram 600 fotos para conseguir capturar esta imagem”, contou Fernando Braga à CNN Brasil, um dos vários órgãos de comunicação social que o entrevistaram após a publicação da fotografia.

Nessa noite, Fernando Braga conseguiu ainda imortalizar outro raio que atingiu as Antenas do Sumaré, no cimo do morro vizinho do Cristo Redentor, situadas no Parque Natural da Tijuca.

A forte descarga elétrica captada foi amortizada pelos para-raios que a estátua possui na cabeça e braços, mesmo assim a trovoada dessa noite danificou o sistema elétrico e a internet do Santuário, tendo os estragos sido reparados durante o fim de semana, como noticiou a Igreja e a imprensa.

O Cristo Redentor é um dos monumentos turísticos mais visitados no Rio de Janeiro, possuindo uma das mais belas vistas panorâmicas sobre a cidade. Em 2007 foi eleita uma das sete maravilhas do mundo moderno, e em 2012, a Unesco elegeu-o como Património da Humanidade.

