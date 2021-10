Apesar da sua idade, da morte do marido Filipe em abril e da pandemia da covid-19, a monarca britânica continua a assistir incansavelmente a eventos públicos.

Rainha Isabel II foi internada para "exames preliminares"

AFP A Rainha Isabel II, de 95 anos, foi aconselhada pelos médicos a descansar e passou a noite de quarta-feira no hospital para ser submetida a "exames preliminares", informou o Palácio de Buckingham.

"Seguindo conselhos médicos para descansar durante alguns dias, a Rainha foi para o hospital na quarta-feira à tarde para exames preliminares e regressou ao Castelo de Windsor à hora do almoço na quinta-feira", escreveu o palácio numa breve declaração, acrescentando que Isabel está "de bom humor".

Apesar da idade, da morte do marido Filipe em abril e da pandemia da covid-19, a monarca britânica continua a assistir incansavelmente a eventos públicos enquanto se prepara para celebrar o seu 70.º aniversário no trono em 2022. Não se lhe conhecem quaisquer problemas de saúde graves nos últimos anos.

A Rainha Isabel II apareceu novamente na terça-feira numa recepção no Castelo de Windsor, perto de Londres, na presença do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, do empresário Bill Gates e do enviado climático americano John Kerry. Visivelmente em boa forma, apertou as mãos sem luvas e conversou com os convidados sem máscara.

Mas, na quarta-feira, a monarca cancelou uma visita à Irlanda do Norte depois de "aceitar relutantemente" o conselho dos médicos para descansar.

Segundo a agência de notícias PA, a breve hospitalização da Rainha nas últimas horas teve lugar no hospital privado Edward VII, no centro de Londres, onde o marido Filipe tinha sido hospitalizado várias vezes antes da sua morte.

A estadia no hospital seria limitada a consultas especializadas, mas foi decidido que passaria lá a noite por razões "práticas", de acordo com a mesma fonte, que disse que depois regressaria ao seu gabinete para "tarefas leves".

