Rainha Isabel II falha abertura oficial do Parlamento

A rainha Isabel II vai faltar à abertura do Parlamento na terça-feira, a primeira vez que o faz em 59 anos de reinado, sendo substituída pelo filho Carlos, anunciou na tarde de segunda-feira o Palácio de Buckingham.

“A pedido de Sua Majestade, e com o acordo das autoridades competentes, o Príncipe de Gales vai ler o discurso da Rainha (…) com a presença do Duque de Cambridge”, o príncipe William, disse o palácio em comunicado.

A decisão, adiantou, foi tomada a conselho médico devido a “problemas de mobilidade episódicos”, pelo que a monarca de 96 anos decidiu “relutantemente” não comparecer. O príncipe herdeiro, Carlos, já participou na cerimónia em anos anteriores como acompanhante da mãe, em substituição do príncipe consorte, príncipe Filipe, que se retirou da vida pública em 2017, aos 96 anos.





