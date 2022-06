Inesperadamente a monarca surgiu na varanda perante uma multidão de milhares de pessoas que participavam nas celebrações.

Mundo 77

Jubileu

Rainha Isabel II aparece na varanda do Palácio de Buckingham

Redação Inesperadamente a monarca surgiu na varanda perante uma multidão de milhares de pessoas que participavam nas celebrações.

Inesperadamente, a Rainha Isabel II acabou por surgir na varanda do Palácio de Buckingham para saudar a multidão. Vestindo um traje verde, foi acompanhada por outros membros da família real enquanto o hino nacional era tocado.

O Príncipe Carlos e Camilla, Duquesa da Cornualha, apareceram na varanda, tal como a família de Cambridge. E momentos depois, tudo acabou. A Rainha retira-se de novo para dentro do palácio com a sua família. Seguiu-se o espetáculo do elenco de Mamma Mia interpretando Dancing Queen para a entusiasmada multidão.

Veja as imagens dos quatro dias de celebração do Jubileu da Rainha Isabel II.

77 4° dia das cerimónias do Jubileu da Rainha Isabel II

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP A cortina desce em quatro dias de celebrações para honrar o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, com um desfile de um dia de duração louvando o recorde do monarca de 96 anos de idade de sete décadas no trono. Foto: AFP





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.