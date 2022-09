Os quatro filhos da rainha e os príncipes William e Harry viajaram para o castelo de Balmoral, na Escócia, onde a monarca de 96 anos se encontra. Os jornalistas estão a usar gravata preta.

Mundo 5 2 min.

Saúde agrava-se

Rainha Isabel II. Família já está à cabeceira da monarca e BBC cancela programação

Redação Os quatro filhos da rainha e os príncipes William e Harry viajaram para o castelo de Balmoral, na Escócia, onde a monarca de 96 anos se encontra. Os jornalistas estão a usar gravata preta.

Nas últimas horas, o estado de saúde da rainha Isabel II, de 96 anos, ter-se-á agravado. Esta manhã, os médicos da monarca anunciaram a sua preocupação com o seu estado de saúde, afirmando que Isabel II estaria sob supervisão médica.



Estado de saúde da Rainha Isabel II preocupa médicos O príncipe Charles e o neto William voam para a Escócia ainda esta quinta-feira para estar com a monarca, em Balmoral, na residência da família.

Os indícios da gravidade da situação foram sendo dados ao longo desta quinta-feira. O raro comunicado dos médicos da rainha a manifestar preocupação, a viagem repentina da família para o Castelo de Balmoral, na Escócia, onde a rainha tem estado nas últimas semanas, nomeadamente os príncipes Carlos, William e Harry. Aliás, um voo com sete membros da família real já chegou a Balmoral, o que aumenta os alarmes em torno do seu estado.

Jornalistas de gravata preta

Por seu turno, a BBC, principal estação do Reino Unido, cancelou a sua programação, estando apenas cobrir a situação da saúde da monarca. Os seus jornalistas, bem como os da Sky News, estão a usar gravatas pretas e as senhoras casacos escuros.

Também o tradicional render da guarda no Palácio de Buckingham foi esta quinta-feira cancelado. No átrio do Palácio, uma placa avisa que esta cerimónia não se realizará. A meio da tarde, eram já inúmeras as equipas de televisão de jornalistas e repórteres de todo o mundo em frente a Buckingham.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

5 Toda a família viajou para junto da rainha Isabel no Castelo de Balmoral. Jane Barlow/PA Wire/dpa

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Toda a família viajou para junto da rainha Isabel no Castelo de Balmoral. Jane Barlow/PA Wire/dpa Toda a família viajou para junto da rainha Isabel no Castelo de Balmoral. Jane Barlow/PA Wire/dpa Toda a família viajou para junto da rainha Isabel no Castelo de Balmoral. Jane Barlow/PA Wire/dpa Toda a família viajou para junto da rainha Isabel no Castelo de Balmoral. Jane Barlow/PA Wire/dpa Toda a família viajou para junto da rainha Isabel no Castelo de Balmoral. Jane Barlow/PA Wire/dpa

O príncipe Harry e Megan Markle, que se encontram em Inglaterra, também já terão se juntado à família e à rainha ou estão a chegar, confirmou o porta-voz do casal, tendo cancelado os seus programas desta quinta-feira, como todos os outros familiares mais próximos.

O antigo primeiro-ministro britânico, Tony Blair, já enviou os seus pensamentos e orações à monarca e sua família. “As notícias de hoje do Palácio de Buckingham são profundamente preocupantes”, escreveu no twitter.

A Rainha Isabel II surgiu pela última vez em público na passada terça-feira, quando recebeu no Castelo de Balmoral a nova primeira-ministra britânica e o seu antecessor. Em duas audiências, Boris Johnson apresentou a demissão à rainha e logo depois Liz Truss foi indigitada primeira-ministra. E adiou uma audiência online com os membros do Conselho Privado do Reino Unido para ficar em repouso, como aconselharam os seus médicos.

Ao contrário do que sempre aconteceu, a rainha não indigitou um primeiro-ministro no Palácio de Buckingham, em Londres, mas sim no Castelo de Balmoral, na Escócia, precisamente por causa da sua saúde. Liz Truss e Boris Johnson viajado mais de 1500 quilómetros para serem recebidos pela monarca.

O Palácio de Buckingham já avisou que não fará mais nenhuma declaração esta quinta-feira.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.