Quando celebrar os seus 95 anos a monarca de Inglaterra passará a coroa ao seu filho, o herdeiro, quase com 72 anos, avança o biógrafo real da princesa Diana.

Rainha Isabel deve abdicar do trono a favor do príncipe Carlos em 2021

Paula SANTOS FERREIRA Quando celebrar os seus 95 anos a monarca de Inglaterra passará a coroa ao seu filho, o herdeiro, quase com 72 anos, avança o biógrafo real da princesa Diana.

A Rainha Isabel sempre disse que só deixaria o trono quando morresse. É a monarca com um reinado mais longo na história britânica, já lá vão 68 anos desde que foi coroada aos 25 anos, em 1952. Também o seu filho Carlos, é o herdeiro há mais tempo à espera de subir ao trono, ele que daqui a 13 dias celebra 72 anos.



Durante este ano já foram dados alguns sinais de que a monarca britânica com 94 anos tinha mudado de ideias e iria afinal abdicar do trono a favor do seu filho.

Agora, o biógrafo da princesa Diana declarou que a monarca britânica deverá retirar-se no próximo ano quando celebrar os 95 anos, escreve o Daily Mail.

“Acredito firmemente que, quando a Rainha fizer 95 anos, ela se afastará.' e passará a gestão ao príncipe Carlos, disse Robert Jobson, no programa The Royal Beat, disponível na True Royalty TV, um canal fechado sobre realeza.

A mesma opinião tem Jack Royston, jornalista da seção da realeza da Newsweek que também participou no programa. "Eu acho que a rainha não quer, mas realisticamente ela vai chegar a um ponto em que vai acabar por entregar tudo ao Carlos. Senão, como se olha nos olhos de um filho e se diz que afinal ele não vai ser rei?”.

"Estou a ficar sem tempo"

O príncipe Carlos tem passado toda a vida à espera como sucessor. Em 2012 fez um desabafo durante umas gravações na Clarence House que ficou célebre: Impaciente? Eu? Mas que coisa de ser dizer! Claro que estou. Estou a ficar sem tempo", declarou.

Este ano o filho mais velho da rainha Isabel e do duque de Edimburgo anunciou que irá deixar, em 2021 a gestão da sua quinta agrícola que tem gerido nos últimos 30 anos. Para a imprensa britânica é um sinal que se prepara para subir ao trono.

Desde o início da epidemia que a rainha e o marido se mudaram para o castelo de Windsor e Carlos passou a representar a monarca com bastante assiduidade. Um treino para o que provavelmente irá acontecer formalmente em abril do ano que vem. A tão ansiada coroação do príncipe Carlos, pelo próprio.

