Isabel II declarou que questões levantadas na entrevista a Oprah Winfrey são "preocupantes" e que serão abordadas em privado pela família real britânica.

Rainha de Inglaterra rompe silêncio"após entrevista polémica de Harry e Meghan

A rainha Isabel de Inglaterra comentou na terça-feira através de um comunicado a polémica relacionada com as declarações de Harry e Meghan Markle. A monarca britânica revelou que a família real "está triste" por saber dos desafios enfrentados pelos duques de Sussex nos últimos anos.

"Toda a família se entristece ao saber até que ponto os últimos anos têm sido um desafio para Henry e Meghan. As questões levantadas, especialmente as relativas à raça, são preocupantes. Embora algumas memórias possam variar, elas são levadas muito a sério e a família irá abordá-las em privado", afirmou a rainha.

Statement issued by Buckingham Palace on behalf of Her Majesty The Queen regarding #HarryandMeghan

"Henry, Meghan e Archie serão sempre membros muito amados da família", acrescentou a declaração. Este é o primeiro comentário da rainha Isabel II sobre a recente entrevista que os duques de Sussex deram a Oprah Winfrey.



Em duas horas de programa, os duques queimaram todas as pontes com a família real britânica. Sem darem nomes ou apelidos às suas acusações, asseguraram que um membro do Palácio de Buckingham- não foi a Rainha nem o seu marido, o Príncipe Philip, segundo Harry - terá sido o responsável pela polémica 'preocupação'. O racismo terá sido a razão principal da decisão que levou a que o pequeno Archie não receba o título de príncipe no futuro ou que tenha medidas de segurança que acompanham essa condição.

A atriz americana denunciou a falta de atenção - quase desprezo - que recebeu quando, grávida de cinco meses, procurou ajuda médica para refrear os instintos suicidas que causaram o seu isolamento forçado no Palácio Kensington. "Eu tinha perdido a vontade de viver", admitiu na entrevista. "A única coisa que lamento é ter acreditado neles quando me garantiram que me iriam proteger", lamentou Markle. Ela é a protagonista da entrevista, mas o neto de Elizabeth II corrobora na sua escassa participação todas as alegadas queixas. Especialmente a que se refere ao racismo.

